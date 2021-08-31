Co hangi element? Co simgesi hangi elementin sembolüdür?

Periyodik tablonun icadıyla birlikte kimyasal elementlerin simgelerini bilmek oldukça önemli bir hal almıştır. Kimyasal elementler ingilizce ya da latince isimlerinin harflerinden gelen semnbollerle anılmaktadır. Bazı elementlerin geniş kullanım alanlarına sahip olmaları sebebiyle daha çok araştırıldığı biliniyor. Bu yazımızda Co simgesi hangi elementin sembolüdür? sorusunu ve Co elementinin özelliklerini ele alacağız...

CO HANGİ ELEMENT?

Periyodik tablo üzerinde Co simgesi ile gösterilen elementin adı Kobalttır. Cetvelde Co harfleriyle gösterilen Kobalt elementi bir geçiş grubu metalidir.

KOBALT ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kobalt elementinin keşfi 1735 yılına dayanır. Daha önceleri Çin'de çanak çömlek boyamasında, M.Ö. 1361-1352 yılları arasında hüküm süren Firavun mezarlarında kullanıldığı bilinse kobalt elementi 1700'lü yıllarda Georg Brandt tarafından elde edilmiş bir elementtir.

Alman halk efsanelerine göre kalay arayan Alman madencileri yollarını şaşırsın diye yollarına cinler çıkmaktadır. Kobalt elementinin adı Almancada "cin" anlamına gelen kobald kelimesinden gelmektedir.

Kobalt elementi periyodik tablonun metaller grubunda yer alır ve Atom numarası 27'dir.

Gri metalik bir renge sahip olan (biraz maviyi de andırır) Kobalt elementi doğada maddenin katı halinde bulunur ve iki ya da fazla bileşenli toz metallerin yapıştırılmasında kullanılır.

Kobalt elementi sert, parlak ve kırılgan bir fiziksel görünüme sahiptir. Metaller grubundan Demir ile benzer olduğu nokta demir elementi gibi, manyetize edilebilir olmasıdır. Fiziksel olarak demir ve nikelle ciddi benzerlik gösterir.

Kobalt elementinin demir gibi manyetize edilebilmesi kobaltın mıknatıs yapımında kullanılmasına neden olmaktadır. Ayrıca Kobalt elementinin Alüminyum ve nikel alaşımları güçlü mıknatıs üretiminin olmazsa olmazıdır.

Element kimyasal olarak aktiftir ve birçok bileşik oluşturur. Kobalt havada stabildir ve sudan etkilenmez, ancak seyreltik asitler tarafından yavaşça etkileşime geçer.

Kobalt elementi dövülebilen bir katılığa sahiptir. Sıcaklık 300 santigrat dereceyi bulduğunda Kobalt elementinin oksitlendiği görülür. Oksitlenme özelliği gösteren Kobalt elementi aynı zamanda kükürtle birleşir.

Kobalt elementinin erime noktası oldukça yüksektir. Bu nedenle kobalt elementi ısıya dayanıklı elementler arasında kabul edilir ve jet türbinlerinde ve gaz türbin jeneratörlerinin yapımında kullanılır.

Kobalt elementi doğada serbest olarak bulunan elementlerden değildir. Kobalt elementine yer kabuğundaki minerallerden ulaşılır.

En bilindik Kobalt cevherleri arasında eritrit, kobaltit, skutterudit ve glokodot sıralanır.

Canlı vücudu için oldukça büyük bir öneme sahip olan Kobalt elementi B12 vitamininin önemli bir bileşenidir. İnsan vücudunda yalnızca 1 miligram kobalt elementi bulunur. Kobalt elementinin eksikliği önemli hastalıklara yol açabilir.

Canlı vücudundaki mineral eksikliklerini gidermek için de kobalta ihtiyaç duyulur. Bazı hayvanların yemlerine kobalt tuzları eklendiği olur. Ancak bunlara rağmen kobaltın yüksek dozda alınması tehlikelidir, kansere yol açabilir.

Kobaltın bir diğer kullanım alanını da sağlık sektörü oluşturur. Kobalt elementini izotoplarından Kobalt-60 izotopu radyoaktif özellik gösterir. Oldukça önemli bir gama ışını kaynağı olan Kobalt-60 izotopu kanser tedavisinde (radyoterapide) kullanılmaktadır.

CO PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Periyodik tablonun geçiş metallerinden biri olan Kobalt elementi cetvel üzerinde 9. grupta, 4. periyotta ve 6 blokta bulunmaktadır.