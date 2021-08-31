Co2 nedir, asit mi baz mı? Co2 polar mı apolar mı?

Elementler, elementlerin bir araya gelerek oluşturdukları bileşikler ve kimyasal bağlar sadece bilimsel çalışmalarda değil yaşamın her alanında karşımıza çıkan konulardan biri. Havada, suda, nesnelerde ve canlı vücudunda hayati öneme sahip olan kimyasal bileşiklerden Co2 hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

CO2 BİLEŞİĞİNİN ADI NEDİR?

Kimyasal bileşiklerin simgeleri internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. "Co2 neyin simgesidir?" sorusunun cevabını vermek gerekirse Co2 Korbondioksit bileşiğinin simgesidir. Karbondioksit bileşiğinden akademik metinlerde ve kimyasal çalışmalarda Co2 simgesi ile bahsedilir.

CO2 NEDİR?

Karbondioksit, karbon ve oksijen elementlerinin bir araya gelerek oluşturduğu kimyasal bileşiklerden biridir. Bir karbon atomu ile iki oksijen atomu kovalent bağ ile bir araya gelerek Co2 bileşiğini oluşturmaktadır.

Bir karbon ve 2 oksijen atomundan meydana gelen Co2 bileşiği moleküler yapıdadır ve normal koşullarda gaz halinde bulunur. Co2 bileği renksiz ve kokusuz bir bileşiktir. Co2 molekül ağırlığı 44,009 g/mol'dür.

Canlılar solunum yaparken vücutlarına oksijen alıp vücutlarından dışarıya karbondioksit verirler. Co2 bileşiğinin günlük yaşamda daha sık kullanılır olması küresel ısınma tartışmalarıyla başlamıştır. Co2, küresel ısınma üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir çünkü yerden yansıyan güneş ışınlarının atmosferden çıkmasını azaltır.

CO2 ASİT Mİ BAZ MI?

1923 yılında bilim insanları bileşikleri asit ve baz özelliklerine göre sınıflandırma ihtiyacı duymuşlardır. Bu sınıflandırma bileşiklerin proton verme ve proton alma durumları göz önüne alınarak yapılır. Karbondioksit gazı, su ile girdiği reaksiyon sonucunda karbonik asit meydana gelmektedir. Bu sisteme göre meydana gelen karbonik asit zayıf bir asittir. Karbondioksit bileşiği asit özelliği taşır.

CO2 POLAR MI APOLAR MI?

Co2 bileşiği kovalent bağ ile oluşan bileşiklerden biridir. Kovalent bağ kendi içinde Polar Kovalent Bağ ve Apolar Kovalent Bağ olmak üzere iki başlıkta incelenir. Farklı tür atomlar polar kovalent bağ ile aynı tür atomlar ise apolar kovalent bağ ile bağlanırlar. Co2 bileşiği polar kovalent bağlı bileşiklerden biridir.

CO2 ORGANİK Mİ?

Kimyasal bileşiklerde Karbon içeren bileşikler organik bileşik olarak adlandırılır. Organik olmayan bileşiklerden ise inorganik bileşikler olarak adlandırılır. İnorganik bileşikler canlı yapısında bulunan ancak canlı olmayan bileşikleri tanımlamak için kullanılır.

İçeriğinde karbon bulunmasına rağmen organik olmayan bazı bileşikler vardır. Kardondioksit de bu bileşiklerden biridir.

CO2 ÖZÜMLEMESİ NEDİR?

Özümlemek kelime anlamı olarak edinilen bilgileri gerek duyulan hale getirilmesi demektir. Co2 özümlemesi ya da halk arasında kullanılan ismiyle fotosentez, karbondioksit bileşiğini kullanarak besin elde edilmesi durumudur. Fotosentezin yanı sıra kemosentez de bir karbondioksit özümlemesidir. Kemosentezin fotosentezden farkı ise kemosentez için ışık enerjisi değil de kimyasal enerjiye ihtiyaç duyulmasıdır.

Enerji dönüşümü için hayai öneme sahip olan karbondioksit özlümlemesi her canlı tarafından yapılmaz. Karbondioksit özümlemesini biyolojide üretici canlılar olarak adlandırılan grup yapar. İşte Co2 özümlemesi yapan canlılar: