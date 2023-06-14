Co2 Polar Mı Apolar Mı? Karbondioksit Apolar Mı, Polar Mı, Hangi Grupta?

Kimya derslerinde öğrencilerin sıklıkla karşılaştığı bağlar ve elementler konusunda Co2 olarak kodlanan korbondioksitin polar olup olmadığı merak edilmektedir. Bazı fikir ayrılıklarına düşen öğrenciler Co2 polar mı apolar mı sorusunun yanıtlarını araştırmaktadır. Gelin hep birlikte içeriğimize göz atıp, karbondioksit apolar mı sorusunun detaylı yanıtlarına bakalım.

Co2 Nedir?

Bir adet karbon ve iki adet oksijen atomunun kolavent bağ ile oluştuğu bileşiğe Co2 yani korbondioksit denmektedir. Solunum yapan canlıların aldıkları oksijen korbondioksit olarak dışarı çıkmaktadır, bu yönüyle Co2 yaşamsal bakımdan oldukça önemli bir konuma sahiptir.

Co2 Polar Mı Apolar Mı?

Kimya derslerinde sıklıkla hataya düşülen konular arasında Co2 yani karbondioksitin apolar mı yoksa polar mı olduğu yer almaktadır. Merak edilen bu konuyu tam anlamıyla kavramak için Kimyada polar ve apolar terimlerinin karşılığını bilmekte fayda var. Polar; İngilizce kökenli kutup anlamına gelen bu terim Kimya dalında pozitif ve negatif kutuplara sahiptir anlamına gelmektedir. Apolar; aynı türden iki atomun oluşturduğu bağ ya da kutupsuz bağ anlamına gelen bir terimdir.

Co2 apolar mı polar mı sorusunun yanıtı ise şöyle açıklanabilir, Co2 molekülü bir karbon iki oksijen atomlarından oluşmaktadır, Eğer merkez atom değerlik elektron sayısı ile aynı atomla bağ yapmışsa bu molekül apolar olmaktadır. Co2 molekülünün kendisi apolardır çünkü molekülü birleştiren C (karbon) 4 bap yapmakta O (oksijen) ise 2 bağ yapmakta ve 2 adet olduğu için toplamda 4 bağ yapmaktadır, ancak Co2 bileşiğini oluşturan bağ ise polardır bunun nedeni ise C ve O'in farklı ametaller olmasıdır.