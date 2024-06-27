Çoban Çeşmesi Şiiri Sözleri - Faruk Nafiz Çamlıbel Çoban Çeşmesi Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Günümüzde hala edebiyat ve şiir alanlarında usta edebiyatçıların eserleri tahlil edilmektedir. Çoban Çeşmesi şiir sözleri okurlar tarafından hayli beğenildiği için güncel olarak özellikle edebiyat derslerinde incelenmektedir. Bahsi geçen şiirin ana konusunu öğrenmek için şiiri okumanın yanı sıra Faruk Nafiz Çamlıbel Çoban Çeşmesi şiiri açıklaması ve incelemesi başlıklarını ele almalıdır.

Faruk Nafiz Çamlıbel Çoban Çeşmesi Şiiri

Derinden derine ırmaklar ağlar,

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,

Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.

Göynünü Şirin'in aşkı sarınca

Yol almış hayatın ufuklarınca,

O hızla dağları Ferhat yarınca

Başlamış akmağa çoban çeşmesi…

O zaman başından aşkındı derdi,

Mermeri oyardı, taşı delerdi.

Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.

Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.

Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu,

Kerem'in sazına cevap veren bu,

Kuruyan gözlere yaş gönderen bu…

Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.

Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,

Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,

Ateşten kızaran bir gül arar da,

Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi,

Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar,

Tarihe karıştı eski sevdalar.

Beyhude seslenir, beyhude çağlar,

Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi…

Faruk Nafiz Çamlıbel Çoban Çeşmesi Şiir Açıklaması

Çoban Çeşmesi adlı eser Faruk Nafiz Çamlıbel'in en bilinen ve sevilen şiirlerinden birisidir. Şair bu şiirini 1924 yılında, henüz Ankara'da öğretmenlik görevi yaparken yazmıştır. Cumhuriyet Döneminde yazılmış ve günümüze kadar gelmiş önemli eserlerden biri de Çoban Çeşmesi şiiridir. Şair Çoban Çeşmesi şiirinde geçmişe duyulan özlemi, doğayı ve efsanevileşmiş sevdaları dile getirmiştir.

Faruk Nafiz Çamlıbel Çoban Çeşmesi Şiiri İncelemesi

Çoban Çeşmesi şiiri içerik ve muhteva olarak incelendiği zaman şiirin geçmişe, geçmişte yaşanmış aşklara ve doğaya duyulan özlemin şirin ana teması olduğunu görmekteyiz. Şiirin ilk kıtasında yer alan ''Derinden derine ırmaklar ağlar'' ve ''Ey suyun sesinden anlayan bağlar'' dizelerindeki ırmaklar ve bağlar aslında Anadolu'da yaşayan, çile ve zorluk çeken insanları ifade eder. İlk kıtadan sonraki dört kıtada şair Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem, Şirin ile Ferhat ve geçmişte kalmış sevdalıların aşklarından sanki çoban çeşmesi tanıklık etmişçesine bahseder. Son kıtada ise şairin bahsi geçen eski zaman sevdalarına, yaşanmışlıklarına ve insanlarına duyduğu özlem vardır.

Çoban Çeşmesi şiiri biçim yönünden incelendiği zaman şiirin nazım biçiminin koşma, nazım biriminin dörtlük olduğunu görmekteyiz. Şiir 11'li hece ölçüsüyle ve abab, cccb, dddb, eeeb, ... uyak şemasıyla yazılmıştır. Şiir de kullanılan uyaklar ise zengin ve tam uyaktır. Sadece ilk kıtanın birinci ve üçüncü dizesinde tunç uyak vardır.