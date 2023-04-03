Çoban Matı Nasıl Yapılır? Satrançta Çoban Matı Hamleleri Nelerdir, Nasıl Önlenir?

Satranç dünyada turnuvaları düzenlenen bir oyundur. Satrançta mat etme şekillerini araştırırken çoban matı nasıl yapılır sorusu ile karşılaşırız. Satrançta çoban matı nasıl yapılır, dediğimizde oyunun en başında yapılabilecek mat şekli olduğunu öğreniriz. Çoban matı nedir, sorusuna en kısa mat şeklidir yanıtını veririz. Çoban Matı hamleleri nelerdir, dediğimizde vezir ve fil oynanarak yapıldığını öğreniriz. Çoban matı nasıl önlenir, dediğimizde ise birçok hamle ile önlenebileceğini öğreniriz.

Çoban Matı Nasıl Yapılır?

Çoban matı satrançtaki en kısa matlardan birisidir. Çoban matı dört hamlede mat olarak da bilinir. Yeni satranç öğrendiğimizde hemen herkes ilk olarak çoban matını yaparak kazanmayı düşünür. Çoban matı birçok şekilde yapılabilir. Fakat temelde beyazlar ilk olarak e2-e4 hamlesiyle açılış yapıp, fili f7 erine saldırabileceği c4 karesinde geliştirir, ardından da aynı kareye saldırabilmesi için veziri h5 (veya f3) karesinde konumlandırır. Siyah önlem almazsa, beyazlar 4.Vxf7# hamlesiyle şah mat eder.

Satrançta Çoban Matı Hamleleri Nelerdir?

En hızlı mat şekli olan çoban matı aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Çoban matı yapmak için şahın önündeki piyonu 1 veya 2 ileri alınız.

Ardından rakibin hamlesinden sonra vezirinizi çapraz en uç kısma getirin.

Sonrasında rakibin hamlesinden sonra şahın yanındaki fili çaprazlama 4 ileti götürün.

Rakip hamlesi ile bu matı tahmin edip engellemediyse vezirinizi şahın hemen çaprazına getirebilirsiniz. Böylelikle arkadan fil koruması altında olacağı için şah-mat yapmış olacaksınız.

Satrançta Çoban Matı Nasıl Önlenir?

Satrançta çoban matını engellenmesi için birçok yöntem vardır. Bunların en bilindiklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Çoban matını engellemek için şahınızın önündeki piyonu 2 ileri değil de 1 ileri alabilirsiniz. Bu sayede filin önü kapanmış olur ve rakip çoban matı yapamaz.

Şah ve vezirin önündeki piyonları 2 ileri sürmektir. Bu sayede filin önü kapanmış olur. Fil tabii ki bu piyonu yiyebilir ama o zaman da siz rakibin çoban matı yapacağını anlar ve ona göre savunmaya geçebilirsiniz. Yani bir nevi zaman kazanmış olursunuz. Bu konumda kalenin çaprazındaki piyonu 1 ileri sürebilirsiniz. Vezir sonrasında aynı hizadaki piyonu yer ve şah çekerse atla onu yersiniz.

Son olarak çoban matını ilk hamleden engellemek için şah kanadındaki atı ilk olarak ileri sürebilirsiniz. Bu sayede vezir en dip çapraz konuma gelemez. Gelirse at ile yersiniz.

Bu şekilde önlemler alarak çoban matından kurtulmuş olursunuz.