Çobanaldatan Kuşu Özellikleri - Çobanaldatan Kuşunun Diğer Adı Nedir, İsmi Nereden Gelir?

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Çobanaldatan Kuşu Özellikleri

Çobanaldatan kuşu ötücü kuş cinslerinden biridir. Söz konusu kuşun rengi kırmızı ve siyah çizgiler üzerinde esmer çizgilere sahiptir. Kanatları çok uzun olan bu kuşun bacakları da oldukça kısadır. Dünyanın her yerinde yaşayabilen bu kuş türü özellikle sıcak ülkelerde görülür. Kuşun görüldüğü ülkelerde farklı türlerin görüldüğü de dikkat çeker.

Çobanaldatan kuşu, çobanaltangiller familyasına sahip bir kuştur. Caprimulgus cinsinden bir kuş olan çobanaldatan kuşu gece kuşu olarak da adlandırılır. Genellikle böceklerle beslenen bu kuş türü avlarını havada iken yakalama kabiliyetine de sahiptir. Kanat açıklıkları 55 cm'yi bulan bu kuşların uzunluğu ise yaklaşık 26 cm'dir. Kanatları çok sivri olan bu kuşların kuyruğunun ise yuvarlak ve uzun yapıda olması dikkat çeker. Başları büyük olan bu kuşların boyunları ise kısadır. Kuşun şeritleri ve çizgileri kahverengi tonlarındadır. Aynı zamanda sarı, kestane ve siyah renk de ağırlıklı olarak görülür. Yerde yuva yapan bu kuşlar, hemen her şartta kendine yiyecek bulabilir.

Çoban Aldatan Kuşu Nerede Yaşar?

Çobanaldatan kuşunun yaşam koşulları genellikle sıcak iklimlerdir. Ülkemizin de özellikle güney bölümünde bu kuşların yaşadığını görebilirsiniz. Söz konusu kuşların ayrıntılı şekilde özelliklerini bilerek yaşam koşulları ve nerede yaşayabilecekleri ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki özelliklere dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Gözleri son derece büyük, bacakları kısa, ayakları küçüktür. Kuşun sendeleyerek yürümesinin nedeni de bu fiziksel özellikleridir.

Yürüme kabiliyetleri iyi olmadığından çok yakın mesafelerde dahi uçmayı tercih ederler.

Gözlerinin büyük olması, gece şartlarında çok iyi görmesini sağlar. Bu anlamda baykuşlara benzerler.

Dallar üzerine tünemek yerine dalların üzerine yatmayı tercih ederler.

Tüylerinin desen yapısı onlara kamuflaj özelliği kazandırır.

Gündüzleri genellikle yerde, kuru yaprakların üzerinde yatarlar. Yatmak için yatay duran dalları da tercih ederler.

Uzaktan kahverengi gözüken bu kuşun yanına yaklaştığınızda sırtındaki beyaz çizgileri görebilirsiniz.

Çobanaldatan Kuşunun Hikayesi

Çobanaldatan kuşuna lovecraft hikayelerinde kendine geniş bir yer bulmuştur. Bu hikayelerde belirtildiğine göre ölen bir kişinin evinin üzerinde bu kuşlar toplanır ve ölen kişinin ruhunu yakalamaya çalışır. Bu yakalama esnasında kuşlar çılgınca öterler. Ruhu yakalayabilirlerse ötüşleri farklı bir melodiye bürünür. Ruh yakalandıktan sonra gökyüzüne çıkana kadar da ruha eşlik ederler.