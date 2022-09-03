Çocuğu okula gitmek istemeyen velilere tavsiye: Zorlamayın, destek olun

İki milyondan fazla okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi için uyum eğitimleri kapsamında ilk ders zili yarın çalacak. 5 Eylül'de başlayacak olan uyum eğitimi 1 hafta sürecek. Okulla ilk kez tanışacak çocukların uyum eğitimlerinde zorlanabileceğini belirten uzmanlar, anne babalara önemli önerilerde bulunuyor.Uzmanlar, "Okula gitmek istemeyen öğrenciler için ebeveynlerin tutarlı olması gerekiyor. Anne okula gitmesi için teşvik edici olurken, baba 'Tamam bu seferlik gitme' gibi sözler sarf etmemeli. Hastalık gibi durumlar dışında bir günlüğüne bile okula göndermemek, bu durumu pekiştirecektir" dedi. Çocuğun okula gitmeyip evde kaldığı süreçte evdeki ortamın daha eğlenceli kılınmaması gerekiyor.Çocuğun evde kaldığı bir günde bilgisayar, telefon, tablet ile zaman geçirmesinin okula gitmesini zorlaştıracağını belirten uzmanlar, "Bunun yerine okula gitmek istemeyen çocukla kaygısının sebepleri ile ilgili konuşun. Zorlayıcı değil ikna edici olun. Birçok ebeveyn bu sebepleri konuşmaktan kaçınıyor. Fakat bu durum çocuğun anlaşılmamış hissetmesine sebep olabilir. Ayrıca duygusal gelişimi için de olumsuz bir etkidir. Konuşmanın yanı sıra; resim, oyun, dans, müzik gibi etkinliklerle çocuğun duygularını ifade etmesine destek olmak gerekir. Akşam eve geldiğinde onu bekleyen şeyler hakkında konuşabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.Esnemiş uyku saatlerinden, sorumlulukların azaldığı günlerden sonra okula dönüş ile birlikte çocuklar için yeni bir döneme giriş başlıyor. Bu durum çocuklar için kaygı verici olabiliyor. Ebeveynlerin bu süreçte çocuklarına destek olması gerektiğini belirten Psikolog Gamze Gülsoy, "Aileler özellikle endişeli hisseden çocuklarına yardımcı olmalı, onların duygularını anlamaya çalışmalı. Çocuğun yaşadığı endişenin sebeplerini öğrenmek ve bu sebepler üzerine konuşmak gerekiyor" dedi.OKULA uyum sürecinde çocuğa sorulmaması gereken sorular şöyle:Okulda ağladın mı?Öğretmen sana kızdı mı?Öğretmenini sevdin mi?Ne yemek yedin?Arkadaşların sana vurdu mu?Derste uyudun mu?UYUM sürecinde çocuğunuza sorabileceğiniz bazı açık uçlu sorular şöyle:Bugün okulda iyi ya da kötü neler oldu?Öğrendiğin en ilginç bilgi neydi?Yarın okulda neler öğreneceksiniz?Bugün seni okulda en çok ne mutlu etti?