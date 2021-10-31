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Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:38

Çocuk eş anlamlısı nedir? Çocuk kelimesinin eş anlamlısı

Çocuk eş anlamlısı nedir? Çocuk kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede küçük yaştaki erkek ve kız bireyleri tanımlamak için çocuk kelimesi kullanılır. En çok kullanılan kelimelerden biri olan çocuk kelimesinin anlamı, kullanımı ve eş anlamlıları ise kişiler tarafından araştırılır. Kişiler bu araştırmalar sonucunda kelimeleri cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanmaya özen gösterir. Eş anlamlısı merak edilen çocuk kelimesinin ne anlama geldiği için yapılan araştırmalar ile bireyler cümlelerini daha etkili bir hale getirebilir. İşte Çocuk eş anlamlısı nedir? Çocuk kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinmesi gereken her şey.

Türkçe geçmişten günümüze farklı toplumlarla kurduğu ilişkiler sayesinde dil açısından zengin bir kültüre sahip olmuştur. Bireylerde ikili diyalogları sırasında bu kelimeler için cümlelerini zenginleştirmektedir. Bu kelimelerden biri olan karşımıza çıkan çocuk kelimesi de küçük yaştaki kız ve erkek bireyleri tanımlamak için kullanılır. Ancak kişiler çocuk kelimesi yerine eş anlamlılarını kullanmayı tercih edebilir. Bu kapsamda da çocuk kelimesinin eş anlamlılarını araştırmaya koyulur. Peki Çocuk eş anlamlısı nedir? Çocuk kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi cümleler kurulabilir. İşte merak edilen soruların cevapları.

ÇOCUK KELİMESİNİN ANLAMI

Çocuk kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre iki farklı anlamı bulunur. Bunlardan biri annesinin karnında olan ya da bebeklik ile ergenlik çağları arasında olup gelişme dönemi içerisinde olan kişilerdir. Bir diğer tanım ise küçük yaşta olan erkek ya da kız bireylerdir.

ÇOCUK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Çocuk kelimesi yerine yazılışları farklı olsa da aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeleri bulunur. Bu kelimelerden bazıları döl, evlat, soy, uşak ve tayfadır. Uşak kelimesi Karadeniz bölgesinde küçük yaştaki kız ve erkekler için kullanılan bir kelimedir. Soy kelimesi genel olarak ailedeki çocukların topluluğunu tanımlasa da çocuk yerine de kullanımı yanlış değildir. Döl eş anlamlı kelimesi ise kullanımı çok yaygın olmasa da çocuk kelimesinin eş anlamlısı olarak bilinir.

ÇOCUK KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Ailedeki tüm çocuklar bayram harçlığı için heyecanlıydı.
  • Çoluk çocuk hep birlikte pikniğe giderek eğlendiler.
  • Çocuklar 23 Nisan'da yurt dışından gelen çocuklarla vakit geçirdiler.

ÇOCUK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Evlat:

  • Evladının mezuniyetini görmek onun için gurur vericiydi.
  • Evladına inanmadığı için aralarında küslük oldu.

Uşak:

  • Karadeniz uşaklarının gözü pek olur.
  • Uşaklar düğünde horon teperek doyasına eğlendi.

Soy:

  • Evin tek erkek çocuğu olarak soyun devamını getirmesi isteniyordu.

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Çocuk eş anlamlısı nedir? Çocuk kelimesinin eş anlamlısı
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