Türkçe geçmişten günümüze farklı toplumlarla kurduğu ilişkiler sayesinde dil açısından zengin bir kültüre sahip olmuştur. Bireylerde ikili diyalogları sırasında bu kelimeler için cümlelerini zenginleştirmektedir. Bu kelimelerden biri olan karşımıza çıkan çocuk kelimesi de küçük yaştaki kız ve erkek bireyleri tanımlamak için kullanılır. Ancak kişiler çocuk kelimesi yerine eş anlamlılarını kullanmayı tercih edebilir. Bu kapsamda da çocuk kelimesinin eş anlamlılarını araştırmaya koyulur. Peki Çocuk eş anlamlısı nedir? Çocuk kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi cümleler kurulabilir. İşte merak edilen soruların cevapları.

ÇOCUK KELİMESİNİN ANLAMI

Çocuk kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre iki farklı anlamı bulunur. Bunlardan biri annesinin karnında olan ya da bebeklik ile ergenlik çağları arasında olup gelişme dönemi içerisinde olan kişilerdir. Bir diğer tanım ise küçük yaşta olan erkek ya da kız bireylerdir.

ÇOCUK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Çocuk kelimesi yerine yazılışları farklı olsa da aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeleri bulunur. Bu kelimelerden bazıları döl, evlat, soy, uşak ve tayfadır. Uşak kelimesi Karadeniz bölgesinde küçük yaştaki kız ve erkekler için kullanılan bir kelimedir. Soy kelimesi genel olarak ailedeki çocukların topluluğunu tanımlasa da çocuk yerine de kullanımı yanlış değildir. Döl eş anlamlı kelimesi ise kullanımı çok yaygın olmasa da çocuk kelimesinin eş anlamlısı olarak bilinir.

ÇOCUK KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Ailedeki tüm çocuklar bayram harçlığı için heyecanlıydı.

Çoluk çocuk hep birlikte pikniğe giderek eğlendiler.

Çocuklar 23 Nisan'da yurt dışından gelen çocuklarla vakit geçirdiler.

ÇOCUK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Evlat:

Evladının mezuniyetini görmek onun için gurur vericiydi.

Evladına inanmadığı için aralarında küslük oldu.

Uşak:

Karadeniz uşaklarının gözü pek olur.

Uşaklar düğünde horon teperek doyasına eğlendi.

Soy: