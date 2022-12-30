Çocuk ve gençlere gönüllü yapay zeka ve kodlama eğitimi verilecek

Yürüttüğü bilimsel çalışmaların yanı sıra YDÜ'nün kuruluş vizyonu çerçevesinde sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında SOS Çocuk Köyü Derneği'nde eğitim alan çocuk ve gençlere gönüllü yapay zeka ve kodlama eğitiminin yanı sıra yabancı dil ve matematik eğitimi de verecek.

Hayata geçirdikleri bilimsel araştırma ve projelerle toplum sağlığına katkı sunmaya devam edeceklerini söyleyen Merkez Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, "Bilimsel çalışmalarımızı sürdürürken yer aldığımız sosyal sorumluluk projeleri ile de ürettiğimiz toplumsal faydayı büyütmeyi amaçlıyoruz" dedi.