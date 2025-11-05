Çocuklar dijital istismara ‘DUY ’ dedi

Türkiye, dijital çağın görünmez tehlikelerine karşı çocukları korumak için kapsamlı bir mücadele yürütüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Çocuklar İçin Duyarlı Ol – DUY" platformu, çocukların dijital ortamlarda maruz kaldığı zararlı içeriklere karşı Türkiye'nin ilk hızlı müdahale hattı oldu. Vatandaşlar, BİP, WhatsApp veya e-posta yoluyla platforma ihbarda bulunabiliyor. Ağustos 2025 itibarıyla sosyal medya platformlarında çocukların gelişimini olumsuz etkileyen 2 bin 748 içeriğe müdahale edildi.

87 BİNDEN FAZLA YAYIN İNCELENDİ

BAKANLIK koordinasyonunda görev yapan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu ise Temmuz sonuna kadar 87 bin 149 süreli yayın ve 536 kitabı inceledi. Bu incelemelerde 52 kitap "küçükler için zararlıdır" kararı aldı. Aynı dönemde müstehcenlik suçuna ilişkin 30 bin 359 adli dosya da değerlendirildi. Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" ise 22 Nisan 2025'te imzalandı. Alanında uzman hukukçular, psikologlar, öğretmenler ve çocukların katılımıyla hazırlanan bu sözleşme, dijital ortamlarda çocuklara yönelik risklere karşı dünyadaki ilk kapsamlı koruma belgesi olma özelliğini taşıyor.