Çocuklar geleceğe yeşil ışık yakıyor

Polat Enerji ve Polat Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğe Yeşil Işık Yak" projesi, yeni eğitim öğretim yılında da çocukları enerji dolu bir öğrenme yolculuğuna çıkarıyor. Yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularını eğlenceli etkinliklerle anlatan proje, öğrencilerin doğaya ve enerjiye bakışını değiştiriyor.

TEMİZ ENERJİ BİLİNCİ

İlkokul ve meslek lisesi öğrencileri için hazırlanan atölyelerde çocuklar, rüzgârın gücünün elektriğe nasıl dönüştüğünü maketlerle deneyimliyor. Hem oyun oynayıp hem öğrenen öğrenciler, temiz enerji kaynaklarının önemini kavrayarak çevreye duyarlı bireyler olma yolunda ilk adımlarını atıyor. Bu yıl 2 bin 800 ilkokul ve 750 meslek lisesi öğrencisine ulaşılması hedeflenen proje şimdiye dek 6 bini aşkın çocuğa enerji bilinci kazandırdı.