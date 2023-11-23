Yarışmacılar, 3 farklı kategoriden oluşan yarışmada; savundukları insan haklarını, hayranlık duydukları bir insan hakları savunucusunu ve insan haklarını savunma veya geliştirme konusundaki düşüncelerini yansıtan eserler sundular.

İlk kez 2018'te Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilmesinin 70'inci yılını vurgulamak amacıyla düzenlenen "Kids 4 Human Rights Uluslararası Resim Yarışması", çocukların insan hakları konusundaki farkındalıklarını artırarak insan haklarına dair önemli kavramları resim aracılığıyla ifade etmelerini amaçlıyor.

Bu yıl ilk kez başvuru süreci uzun tutulan yarışmanın 10 Aralık 2022'de başlayan başvuru süreci 31 Ekim 2023'te tamamlandı. Oluşturulan etkinin uzun süreli olması için uzun tutulan başvuru sürecinde de resim atölyeleri devam etti. Başvuru sürecinin tamamlanması ile birlikte Kids 4 Human Rights Uluslararası Resim Yarışması"nın kazananları gerçekleştirilecek jüri değerlendirmesinin ardından belli olacak.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nün çocukların haklarına ve onların sağlıklı, güvenli, ve eğitim dolu bir çocukluk yaşamalarına odaklanan önemli bir günü simgelediğini hatırlatan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, "Dünyanın dört bir yanındaki çocukların eşit haklara sahip olmalarını ve güvenli bir çevrede büyümelerini sağlamak için önemli bir farkındalık günü olan bu özel günde, ülkemiz çocuklarının uluslararası bir farkındalık etkinliği olan 'Çocuklar için İnsan Hakları Uluslararası Resim Yarışması'nda temsil edilmesine olanak sağladığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.