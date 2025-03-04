Çocuklar külliye’ye akın etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu yıl 30 gün boyunca yapılacak ramazan etkinliklerine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda tiyatro ve sinema gösterimleri yapılacak, geleneksel çocuk oyunları oynanacak, sanat atölyeleri ve imza günleri düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Külliyede Ramazan" programı kapsamında, MEB Kültür Yayınları'nın da yer aldığı kitap stantlarını ve atölyeleri ziyaret ederek çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Birçok bakanlık ve kurumun katkılarıyla hazırlanan "Külliyede Ramazan" programı kapsamında, eğlendirici ve öğretici oyunların yanı sıra atık kumaştan çanta ve kukla yapımı gibi çeşitli atölyeler ile ebru, kaligrafi, ahşap baskı, ahşap gemi, keçe yapımı, geleneksel ahşap oyuncak sanatı ve masal anlatımı etkinlikleri çocuklar, gençler ve ailelerden ilgi gördü.