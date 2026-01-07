Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor

Türkiye'de dijital kumar, artık yalnızca yetişkinlerin değil, çocukların ve gençlerin hayatını doğrudan etkileyen çok boyutlu bir tehdide dönüştü. Enstitü Sosyal'in yayımladığı "Türkiye'de Dijital Kumar: Görünüm, Dinamikler ve Mücadele Stratejileri" raporu, hem yaş sınırının fiilen aşağı çekildiğini hem de gençlerin suç örgütlerinin hedefi haline geldiğini gözler önüne seriyor.

GENÇLER İÇİN SOMUT BİR RİSK

Rapora göre dijital kumar nedeniyle yardım başvurularında görülen en düşük yaş 16. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) verileri, dijital kumarın artık lise çağındaki gençler için somut bir risk olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu tablonun denetimsiz dijital platformlar ve gençlerin çevrimiçi ortamlara kolay erişimiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

İLK TEMAS ÇOCUKLUKTA BAŞLIYOR

Raporda vurgulanan en kritik tespitlerden biri, kumarla ilk temasın çoğu zaman çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanması. Aile içinde kupon doldurmak, bayiye gitmek ya da kumarın sıradan bir davranış gibi sunulması, çocukların zihninde bu alışkanlığın erken yaşta normalleşmesine yol açıyor. Bu durum, ilerleyen yıllarda dijital kumara geçişi hızlandırıyor.

ORTAOKUL VE LİSE ÇAĞI KIRILMA NOKTASI

Kimlik arayışı, akran baskısı ve risk alma eğiliminin arttığı ergenlik dönemi, dijital kumar açısından en kırılgan eşiklerden biri olarak öne çıkıyor. Oyunlaştırılmış tasarımlar, bonuslar ve kolay kazanç vaadi, gençlerin kumarı bir eğlence gibi algılamasına neden oluyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİ GENÇLERİ HEDEF ALIYOR

Rapordaki en çarpıcı bulgulardan biri, dijital kumarın organize suç ağlarıyla kurduğu ilişki. Araştırmaya göre suç örgütleri, yasadışı para transferlerini gizlemek için üniversite öğrencileri ve yaşlılar gibi kırılgan grupların banka hesaplarını kullanıyor. Özellikle üniversite öğrencileri, hesap kiralama ya da aracı olma gibi vaatlerle bu ağların içine çekiliyor.

MAĞDUR OLUYORLAR

UZMANLAR, birçok gencin neye dahil olduğunu fark etmeden kara para trafiğinin bir parçası haline getirildiğine dikkat çekiyor. Bu durum, öğrencileri hem adli soruşturma hem de uzun vadeli mağduriyet riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

RAPORA göre dijital kumar, çocuklukta başlayan, ergenlikte derinleşen ve gençleri suç ağlarına sürükleyebilen çok katmanlı bir tehdit haline gelmiş durumda. Uzmanlar, ailelerin, okulların ve üniversitelerin eşzamanlı ve kararlı biçimde harekete geçmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.