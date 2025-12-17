Çocuklar oyuncağı bıraktı kozmetikle oynuyor

Kozmetik zincir mağazalarında son yıllarda dikkat çeken yeni bir tablo var. İlkokul çağındaki çocuklar anneleriyle, okul arkadaşlarıyla hatta bazen tek başına bu mağazalardan alışveriş yapmaya başladı. Daha birkaç yıl öncesine kadar ergenlik dönemine özgü kabul edilen makyaj ve cilt bakım ürünleri, artık 10 yaş ve hatta daha küçük çocukların gündelik hayatına girmiş durumda. Dudak parlatıcılar, allıklar ve maskaralarla sınırlı kalmayan bu ilgi serumlar, tonikler ve aktif içerikli cilt bakım ürünlere kadar uzanıyor.

MAKYAJ YAŞI 7'YE DÜŞTÜ

ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede yapılan araştırmalar, makyajla tanışma yaşının küresel ölçekte düştüğünü gösteriyor. Uluslararası veriler, 1990'larda 13-15 olan makyaj başlangıç yaşının bugün 7-10 bandına kadar indiğine işaret ediyor. Türkiye'de makyaj yapmaya başlama yaşına dair resmi bir istatistik bulunmuyor. Ancak dermatologların ve çocuk sağlığı uzmanlarının saha gözlemleri, bu yaşın son yıllarda belirgin biçimde düştüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlara göre cilt tahrişi ve alerjik reaksiyon şikâyetiyle başvuran çocukların önemli bir kısmı 8-12 yaş grubunda.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Uzmanların hem fikir olduğu en önemli nokta ise sosyal medyanın etkisi. TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda paylaşılan makyaj ve cilt bakımı videoları çocuklar üzerinde güçlü bir özendirme yaratıyor. Kendi yaşıtlarını izleyen çocuklar, makyajı bir oyun ya da geçici heves olarak değil günlük rutinin doğal bir parçası olarak algılamaya başlıyor. Psikologlara göre filtreli görüntüler ve kusursuz cilt vurgusu çocuklarda erken yaşta görünüş kaygısını artırıyor. Kozmetikle çok erken yaşta tanışan çocuklar ergenlik döneminde de estetik müdahalelere yöneliyor. Gençler 15-16 yaşlarına geldiğinde burun küçültme, dudak dolgusu gibi estetik operasyonlar yaptırıyor.

YAŞINA UYGUN SINIRLAR KOYULMALI

ENSTİTÜ Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan "Çocukların erken yaşta kozmetik kullanımına yönlendirilmesi çoğu zaman masum bir oyun ya da özgür ifade olarak sunuluyor" dedi. SABAH'a konuşan Armağan bu eğilimin arkasında ebeveynlerin kendi gençliklerinde yaşayamadıkları görünür olma ve beğenilme arayışı olduğunu söyledi. Coşkun bu arayışın çocuklar üzerinden telafi edilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Coşkun "Çocuğun bireysel tercihi gibi sunulan pek çok davranış, aslında toplumsal güzellik normlarının ve tüketim kültürünün çocukluk çağına taşınmasından ibaret. Çocukluk, yetişkinliğin bir provası değil; duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimin korunması gereken özel bir dönemdir. Gerçek ebeveyn sorumluluğu, çocuğu görünüş odaklı bir dünyaya erken yaşta dâhil etmek değil, yaşına uygun sınırlar koyarak onu sağlıklı biçimde destekleyebilmektir" diye konuştu.

NEDEN İLGİ DUYUYORLAR?

Sosyal medyada yaşı küçük influencer'ların makyaj ve bakım rutinlerini paylaşması

'HAZIRLAN benimle' videoları, cam cilt trendi ve yaşı küçük influencer paylaşımları, çocuklarda kozmetik kullanımını normalleştiriyor ve görünüş baskısını artırıyor.

MAKYAJIN günlük hayatın doğal bir parçası gibi sunulması

AKRAN baskısı ve beğenilme isteğinin erken yaşta başlaması

KOZMETİK markalarının çocuklara da hitap eden ürün dili kullanması

EBEVEYNLERİN yaş ve içerik uygunluğu konusunda yeterince bilgili olmaması