Çocuklar tableti bıraktı mahallede oynadı

Yeşilay Konya Şubesi Gençlik Komisyonu tarafından anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Son yıllarda çocukların ve gençlerin en büyük problemi haline gelen dijital bağımlılığa karşı, unutulan mahalle kültürünü yeniden yaşatıp çocuklarla unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı. Yeşilay Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Çocuklarımızı dijital dünyanın olumsuzluklarından korumanın en etkili yolu; onların ilgi alanlarına uygun etkinliklere, faaliyetlere ve oyunlara yönlendirilmesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın zihinlerinin kirletilmesine asla izin verilmemelidir" dedi.

SÜRPRİZ HEDİYELER DAĞITILDI

Yeşilay Konya Şubesi Gençlik Komisyonu, Çatalhöyük Mahalle Muhtarlığı işbirliği, Karatay Belediyesi ve Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi'nin destekleriyle düzenlenen mahalle şenliğinde yarışmalar ve eğitici oyunlarla renkli bir program yapıldı, katılımcılara da sürpriz hediyeler takdim edildi. Şenlik kapsamında çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlere ağırlık verilirken, dijital bağımlılık ve sağlıklı yaşam konusunda da farkındalık mesajları verildi. Özellikle çocukların ekran bağımlılığından uzak tutulması ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.