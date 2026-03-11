Çocuklara dört koldan koruma

Suça sürüklenen, mağdur olan ya da korunma ihtiyacı bulunan öğrenciler için topyekûn harekete geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile bir yıl süren çalışmalar sonucunda Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı Modülleri hazırlandı. Yapılan çalışmalarla iletişim becerileri, hayır diyebilme, madde kullanımı, öfke yönetimi, aile içi ilişkiler ve cinsel istismar konularını içeren konular ele alındı. Boşanma, kayıp, yas, şiddet davranışı, bilinçli teknoloji kullanımı, hak ve sorumluluklar, etkili ebeveynlik, yaşam becerileri başlıklarında yeni modül içerikleri oluşturuldu. Böylelikle çocukların sağlıklı gelişimi desteklenecek, risklerden korunmaları sağlanacak.

'TEDBİRLER STANDARTLAŞTI'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, hazırlanan modüllerin aileyi destekleyerek çocuğu güçlendireceğini, çocukların yalnızca akademik başarılarını değil, sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerini de aynı hassasiyetle desteklediklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de hazırlanan modüllerin yaş gruplarına göre ayrılmasının önemli olduğunu belirterek, "40 modülden oluşan psikososyal destek seti oluşturuldu. Danışmanlık tedbirlerimizin standartlaşmasını sağlıyoruz. Psikososyal müdahaleleri bilimsel ve modüler yapıya kavuşturuyoruz" dedi.