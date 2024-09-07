Çocuklarda okuma-yazma süreci erken yaşta başlatılmamalı

İlkokul 1.sınıf öğrencileri 9 Eylül'de ders başı yapacak. Pedagog Psikolog Peri Dilbaz, özellikle ilkokul 1.sınıf öğrenci velilerine bazı tavsiyelerde bulundu. Dilbaz, "Okulun ilk günü çocuklar için çok önemlidir. Mümkünse ebeveynleri olarak siz de mutlaka okulda olunuz. İlk gün heyecanını birlikte yaşayıp o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirebilirsiniz. Çocuğunuzun, okulda muhatap olacağı okuma-yazma sürecini lütfen daha önceden başlatmayınız. Öğretmeniniz zaten en iyi şekilde bu süreci yönetecektir. Yanlış öğrenilen bilgiyi düzeltmek bilgiyi sıfırdan öğrenmekten daha zordur. Yapmanız gereken öğretmeniyle hareket etmek olmalıdır. Çocuğunuz okumayı, yazmayı ve temel akademik becerilerini mutlaka öğrenecektir. Sizin yapmanız gereken, ona zaman tanıyarak süreci gözlemlemek ve çocuğunuzun üzerindeki baskıyı mümkün olduğunca azaltmak olacaktır. Çocuklar ebeveynlerinin yansımalarıdır. Çocuğunuzun edinmesini istediğiniz bütün olumlu davranışları ve alışkanlıkları siz de göstermelisiniz" dedi.