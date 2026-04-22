Çocukların dil haritası çıkarıldı

ENSTİTÜ Sosyal, ilkokul çağındaki çocukların dil gelişimini ortaya koyan kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuna sundu. Kasım 2024'ten bu yana yürütülen proje kapsamında hazırlanan "İlkokul Çocuklarının Söz Varlığı Dijital Platformu" 20 Nisan 2026 itibarıyla araştırmacıların, eğitimcilerin ve içerik üreticilerinin erişimine açıldı. Çalışmada 6-10 yaş grubuna ait 11 milyon kelime analiz edildi. Çocukların dil dünyası ilk kez bu ölçekte ortaya kondu.

DİJİTAL ÇAĞIN KELİMELERİ

Analizler, çocukların diline "YouTuber", "online" ve "ekran görüntüsü" gibi dijital çağ kavramlarının yerleştiğini ortaya koydu. En sık kullanılan kelimeler arasında "görmek", "zaman" ve "çıkmak" öne çıkarken, "elektrik", "makine" ve "internet" gibi uluslararası kavramlar da dikkat çekti. Kültürel kelimelerde ise "efe", "börek" ve "lahmacun" yüksek kullanım oranlarıyla öne çıktı. Şiddet Doğuruyor! Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de şiddet içeriklerinin yoğunluğu oldu. İncelenen veri setinde şiddetle ilişkili ifadelerin yaklaşık 20 bin kez tekrarlandığı belirlendi. Uzmanlar, bu durumun çocukların dil dünyasını ve algılarını doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Dilbilimciler, çocukların kendini ifade edebilme becerisinin sosyal gelişim açısından kritik olduğuna vurgu yapıyor. Uzmanlara göre söz varlığı yetersiz kalan çocuklar, duygularını ifade etmekte zorlandıkları için zaman zaman fiziksel davranışlara yönelebiliyor. Güçlü bir kelime dağarcığı ise empatiyi artırıyor, iletişimi kolaylaştırıyor ve çocuğun toplumsal hayata daha sağlıklı katılımını sağlıyor.