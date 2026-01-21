Çocukların dilinde tehlikeli değişim: Küfürlü sözler ilkokula kadar indi

Sosyal medya, dijital içerikler, bilgisayar oyunları, çocukların kullandığı dilde değişikliklere neden oldu. Küfür ve argo içeren ifadeler, ilkokul çağındaki çocukların dahi günlük konuşmalarının bir parçası haline geldi. Sokakta, okul bahçelerinde ve dijital platformlarda sıkça duyulan bu ifadeler, uzmanlara göre ciddi bir iletişim ve gelişim sorunu olarak görülüyor. Uzmanlar, küfürlü dilin çocukların duygu dünyasını olumsuz etkilediğini, empati kurma ve sağlıklı iletişim becerilerini zayıflattığını belirtiyor. Bu dilin zamanla şiddet diliyle iç içe geçtiğine dikkat çeken eğitimciler, sorunun yalnızca kelimelerden ibaret olmadığını, çocukların kendilerini ifade etme biçimlerinin değiştiğini söylüyor.

EKRANIN ETKİSİ BÜYÜK

Küfürlü dilin yaygınlaşmasında dijital içeriklerin etkisi büyük. Sosyal medya videoları, çevrimiçi oyunlar ve denetimsiz izlenen dizi içerikleri, çocukların dil dünyasını doğrudan etkiliyor. Küfür ve argo içeren ifadeler, bu platformlarda çoğu zaman normalleştiriliyor ve eğlenceli bir unsur gibi sunuluyor. Ebeveyn denetimi olmadan geçirilen uzun ekran süreleri, çocukların bu dili daha hızlı benimsemesine neden oluyor. Çocuklar, rol model aldıkları dijital içerik üreticilerinin kullandığı dili günlük yaşamlarına taşıyor.

AİLE DİLİ BELİRLEYİCİ

Çocuk psikologları, ev içinde kullanılan dilin çocuk üzerinde doğrudan etkili olduğuna dikkat çekiyor. Öfke anlarında küfürlü ya da aşağılayıcı dil kullanan yetişkinler, farkında olmadan bu davranışı normalleştiriyor. Uzmanlar, çocuklara sadece küfretmemelerinin söylenmesinin yeterli olmadığını, yetişkinlerin kendi dil kullanımını da gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.

NE YAPILMALI?

Küfürlü konuşmaya yalnızca ceza ve yasakla yaklaşmak sorunu çözmüyor. Bu tutum, çocuğun dili daha gizli ve inatçı biçimde kullanmasına yol açabiliyor. Bunun yerine çocuklara duygularını doğru kelimelerle ifade etme yollarının öğretilmesi öneriliyor.

Tepki verirken bağırmayın, utandırmayın.

"Neden böyle konuştun?" diye sakin bir dille sorun.

Küfrün yerine kullanabileceği alternatif ifadeler öğretin.

Ev içinde kullandığınız dile dikkat edin.

Ekran içeriklerini mutlaka denetleyin.

Okul ve rehberlik servisiyle iletişim halinde olun.

Küfrü görmezden gelmeyin ama cezayla da bastırmayın.

DİSİPLİN CEZALARI ARTTI

KONUYLA ilgili görüşlerini aldığımız birçok öğretmen son yıllarda sınıf ortamında küfürlü konuşma kaynaklı disiplin sorunlarının arttığını söyledi. Rehberlik servisleri bu konuda özel çalışmalar yürütürken, eğitimciler ailelerle daha sık iletişim kurma ihtiyacı hissediyor. Küfürlü dilin, saygı ve empati eksikliğinin bir göstergesi olduğu ifade ediliyor. Eğitimciler, bazı çocukların küfürlü konuşmayı güçlü görünme ya da gruba ait olma isteğiyle kullandığını ifade ediyor. Özellikle akran zorbalığının yoğun olduğu ortamlarda bu durum daha belirgin hale geliyor.