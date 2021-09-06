"Çocuklarınıza güven vererek okula alışma adaptasyonunu yükseltin”

Klinik Psikolog Sümeyye Ündar Kırımlı 6 Eylül de okula gidecek olan öğrencilerin ebeveynlerine bazı tavsiyelerde bulunarak" Okul öncesi dönemlerde çocukların en büyük problemleri, evden ayrılma ve ebeveynlerini kaybetme korkusudur. Covid-19 ile bu korku ve endişeleri artabilir. Bu nedenle anne ve babaların ilk yapmaları gerekenleri, Korona virüs ile ilgili haberlerden çocukların fazla maruz kalmalarını önlemektir. Basit bir dille maske, mesafe ve hijyen ve sosyal mesafe kuralları anlatılmalıdır.

Çocuğumuzu ilkokul döneminde ise okula uyum süreci çok önemlidir. Öğretmenlerle iletişim halinde olmak uyum sürecinde ilk adımdır. Bu dönemde pandemi ile ilgili kurallar daha çok unutulduğu için daha sık hatırlatmakta fayda vardır. Fakat bu hatırlatmalar, hatanın çok kötü sonuçlara neden olacağı şeklinde olmamalıdır. Bu durum çocukta yüksek kaygı ve kendini suçlamasına neden olabilir.

Ergenlik döneminde ise, arkadaşlık ilişkileri ön plandadır. Bu dönemde ailelerin Pandemi ile ilgili uyarılarına öfkelenme, ret etme, yaşamlarının kontrollerini kendileri sağlamak istemeleri görülebilir. Bu durumla başa çıkabilmek için öncelikle etkin dinleyip, düşüncelere saygı duyduğunuzu söylemek ilk adımdır. Çocuklarınıza güven vermeniz çok önemlidir.

Çocukların yanında " Bir buçuk yıldır okula gitmediler, hiçbir şey öğrenmediler" gibi konuşmalar yapılmamalıdır. Bu cümleleri duyduğu zaman çocuk kendisinin eksik olduğunu toparlayamayacağını düşünür. Ebeveynler çocuklarının istedikleri tempoya hemen ulaşamayacaklarını bilmelidirler. Zorlayıcı bir tutum çocukları okuldan soğutabilir. İhtiyaçları olduğunda güven vermek ve destek sağlayarak çocukların adaptasyonlarını yükseltecektir. Bu süreçte ihtiyaç halinde bir uzmandan destek alarak çocuklarımızın sağlıklı birer birey olarak yetişmelerinde fayda olacağını sözlerine ekledi.