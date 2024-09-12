Çocuklarla inatlaşmayın kademeli kısıtlamalar yapın

20 milyona yakın öğrenci için bu hafta başı ders zili çaldı. Uzun bir yaz tatilinin ardından okula başlayan her kademedeki öğrenci için uyum süreci biraz zaman alabilir. Bu dönemde velilerin en sık karşılaştığı sorun ise çocuklarının bir türlü ekran karşısından ayrılamaması oluyor. Tatilde çocukların ekran karşısında daha fazla zaman geçirdiğine dikkat çeken uzmanlar bu alışkanlığın okul döneminde de devam edebileceğini söylüyor. Tüm yaz ekran kullanımı olan bir çocuğun hayatından teknolojik aletleri tamamen çıkarmanın doğru ve sağlıklı bir yöntem olmayacağına dikkat çeken uzmanlar, "Ekran süresini kademeli bir şekilde azaltırken, çocukların bu sürecin bir kısmını eğitici içeriklere ayırması sağlanmalı. Çocuk bu duruma tepki gösterebilir. Öfke ve hayal kırıklığı yaşayabilir. Bu durumda çocukla inatlaşmamak gerekir" diyor.Uzmanlar okula dönüşte çocukların ekran sürelerini yeniden düzenlerken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:Ekran süresini kademeli bir şekilde azaltırken, çocukların bu sürecin bir kısmını eğitici içeriklere ayırması sağlanmalı.Çocuklara ekran kısıtlaması yaparken doğru bir şekilde rol model olmak gerekiyor, aksi takdirde söylenen sözler ve davranışlar tutarlı olmadığında çocukların kısıtlamalara uymama olasılığı artabilir.Okul sonrası ev ödevleri, kitap okuma gibi rutinlere yer açmak da ekran süresinin yerini alacaktır.Rutinler çocukların zamanı nasıl yöneteceklerini bilmelerine yardımcı olur. Belirli bir rutine bağlı kalmak aynı zamanda çocuklara sorumluluk duygusunu da aşılar. Ne zaman ekran kullanabileceğini, ne zaman kullanamayacağını bilmek çocukların rutinlere bağlı kalmasını sağlayarak dijital cihazların aşırı kullanımını önler.Sorumluluklarını yerine getirdikten sonra gerektiğinde değişikliklere izin verilmeli. Ekran süresi çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun olarak belirlenmeli. Yemek ve uyku öncesi bir saat gibi belirli zaman diliminde ekran kullanımını yasaklamak faydalı olabilir. Ders çalışma aralarında ekran kullanımının sınırlanması dikkatini sürdürebilmesi ve ders motivasyonunun bozulmaması açısından önemlidir.Ailecek geçirilecek keyifli vakitler veya çocuğun hoşlandığı etkinliklere yönlendirmek bir seçenek olabilir. Çocukların dijital kısıtlamalara uyması için 'Bir saatlik ekran süresi için bir saatlik fiziksel aktivite yapmalısın' gibi basit kurallar koyulabilir bu durum hem direnci kırar hem de ekran kullanımını kısıtlar.