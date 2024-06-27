Çocukluk Şiiri Sözleri - Cahit Sıtkı Tarancı Çocukluk Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde yalnızlık ve hüzün temaları önemli bir yer tutar. Ölüm ve yalnızlığın yanı sıra aşk da sık işlenen bir diğer konudur. Ancak bu aşk, genellikle melankolik ve platonik bir boyutta ele alınır. Eserlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanır. Bu yönüyle şiirleri geniş bir okuyucu kitlesine hitap eder. Cahit Sıtkı Tarancı Çocukluk şiiri sözleri, açıklaması ve incelemesi pek çok edebiyatsever için ilgi çekicidir.

Cahit Sıtkı Tarancı Çocukluk Şiiri Sözleri

Cahit Sıtkı Tarancı, melankolik ve içsel derinliği olan şiirleriyle Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Onun şiirleri, duygusal ve estetik açıdan zengin, okuyucuyu düşündüren ve duygulandıran bir yapıya sahiptir. Şiirlerinde Garip akımının etkilerini görmek mümkündür. Bu akımın öncülerinden olan Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat'ın etkisiyle sade, anlaşılır ve halkın diline yakın bir üslup benimsemiştir. Eserlerinde en çok işlediği konulardan biri, ölümdür. Geleneksel formları modern bir bakış açısıyla harmanlamıştır. Şairin en sevilen eserlerinden biri olan Çocukluk şiiri ise şu şekildedir:

ÇOCUKLUK

Affan Dede'ye para saydım,

Sattı bana çocukluğumu.

Artık ne yaşım var, ne adım;

Bilmiyorum kim olduğumu.

Hiçbir şey sorulmasın benden;

Haberim yok olan bitenden.

Bu bahar havası, bu bahçe;

Havuzda su şırıl şırıldır.

Uçurtmam bulutlardan yüce,

Zıpzıplarım pırıl pırıldır.

Ne güzel dönüyor çemberim;

Hiç bitmese horoz şekerim!

-CAHİT SITKI TARANCI

Çocukluk Şiiri İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı'nın bu şiirinde, çocukluk ve masumiyetin yeniden kazanılması teması işlenmiştir. Şiir, nostaljik bir duyguyla, çocukluk anılarının saflığına ve mutluluğuna duyulan özlemi ifade etmektedir.