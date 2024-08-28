Coğrafya bilimi oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Coğrafya bölümleri işledikleri ve ele aldıkları alana göre değişmektedir. Coğrafya bilimine kaba hatları ile hakim olabilmek için coğrafyanın bölümleri nelerdir, coğrafya bilimi kaça ayrılır bilmek gerekmektedir.

Coğrafyanın Bölümleri Nelerdir?

Coğrafya bilimi fiziki ve beşeri olmak üzere 2 ayrı bölüme sahiptir. Fiziki coğrafya, yeryüzünde gerçekleşen doğa olaylarının nasıl oluştuğunu, neden oluştuğunu ve insandaki etkisini tüm süreçleriyle ele almaktadır. Beşeri coğrafya ise nüfus, şehirleşme ve şehir planlama, insanların yaşam tarzı ve ekonomik kaynakları ele almaktadır. Her iki bölümde kendi alt dallarına sahiptir.

Coğrafya Bilimi Kaça Ayrılır?

Coğrafya, fiziki ve beşeri coğrafya olarak iki ana dala ayrılmaktadır. Bu iki dalın kendi alt bölümleri mevcuttur. Bahsi geçen alt bölümler şunlardır;

Fiziki Coğrafya alt dalları

Jeomorfoloji: yeryüzü şekillerinin oluşum şekli, nedeni ve süreçlerini işler.

Hidrografya: su küreyi yani yeryüzünde yer alan okyanus, deniz, akarsu, göl ve yer altı su kaynaklarını inceler.

Klimatoloji: uzun vadeli hava olaylarını, mevsimleri ve iklim tiplerini inceler.

Biyocoğrafya: yeryüzünde yaşayan insan, hayvan ve bitkilerin dağılım oranını, dağılımına etki eden fiziksel faktörleri inceler.

Kartografya: haritalama ve yeryüzü şekillerini resimlendirme alanıdır.

Toprak coğrafyası: Yeryüzünde bulunan toprak türlerini ve dağılımını inceler.

Doğal afetler coğrafyası: Yeryüzünde meydana gelen doğal afetlerin oluşum nedenleri ve dağılışını inceler.

Beşeri Coğrafya alt dalları

Nüfus Coğrafyası: nüfus dağılımının kent ve köy oranlarını, buna etkili olan sektörel özellikleri ve nüfusun yapısal özelliklerini inceler.

Yerleşme Coğrafyası: doğa ve ortam özelliklerinin yerleşimde ve göçte ne gibi etkileri olduğunu inceler.

Tarım Coğrafyası: tarım ürünleri ve hayvancılık işlerinin hangi bölgelerde yapıldığını, dağılışını inceler.

Sanayi Coğrafyası: kaynakların ve ham maddelerin hangi sektörlerde işlendiği, sanayiciliğin dağılımı konularını inceler.

Enerji Coğrafyası: enerji kaynaklarının dağılımı ve özelliklerini ele alır.

Ulaşım Coğrafyası: ulaşım türlerini, ulaşıma etki eden faktörleri inceler.

Sağlık Coğrafyası: hastalık türlerinin coğrafi olarak dağılımını ve etkenlerini araştırır.

Siyaset Coğrafyası: siyasi olaylara etki eden coğrafik faktörleri inceler.