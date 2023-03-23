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Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:04 Son Güncelleme: 23.3.2023 10:04

Çok Bilmiş Nasıl Yazılır? TDK Çokbilmiş Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Çok bilmiş nasıl yazılır sorusunun cevabı bu sözcüğün doğru yazılışıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilmektedir. Dilimizde yer alan birçok kelimenin yazımında hata yapılmaktadır. Çok bilmiş kelimesi de en sık hata yapılan sözcüklerden biridir. Peki, çok bilmiş nasıl yazılır? TDK çokbilmiş doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı? Tüm bu soruların yanıtlarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Çok Bilmiş Nasıl Yazılır? TDK Çokbilmiş Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Çok bilmiş kelimesi "çok" ve "bilmiş" olmak üzere iki farklı sözcükten meydana gelmektedir. Türkçemizde iki ayrı kelimeden oluşan sözcüklerin yazımlarında sıklıkla hataya rastlanmaktadır. Bu yazımızda sizler için çok bilmiş nasıl yazılır, TDK çokbilmiş doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların yanıtlarını araştırdık. Konuyla ilgili tüm detaylı bilgileri yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

Çok Bilmiş Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre çok bilmiş sözcüğü "her şeye aklı eren, akıllı veya zeki" manasına gelmektedir. Çok bilmiş kelimesi günlük konuşma dilinde çok sık karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün nasıl yazıldığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kimileri bu sözcüğü bitişik yazarken kimileri ise ayrı yazarak kullanmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre çok bilmiş kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Çokbilmiş – doğru kullanım
  • Çok bilmiş – yanlış kullanım

TDK Çokbilmiş Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Kelimelerin doğru yazılışıyla ilgili en doğru bilgiyi veren kaynak Türk Dil Kurumu sözlüğüdür. Pek çok kişi sözcüklerin doğru yazımıyla ilgili bilgiye ulaşmak için TDK üzerinden sorgulama yapmaktadır. TDK sözcülüğüne göre çokbilmiş kelimesi birleşik olarak yazılmalıdır. Bu kelimesinin çok bilmiş şeklinde ayrı yazılışı yanlış olarak kabul edilmektedir. Çokbilmiş kelimesinin doğru yazımıyla ilgili birkaç örnek cümle vermemiz gerekirse:

  • Ayşe'nin kardeşi onun çokbilmiş hallerinden artık sıkılmaya başlamıştı.
  • Bu hayatta çokbilmiş geçinen insanlardan hiç hoşlanmıyorum.

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Çok Bilmiş Nasıl Yazılır? TDK Çokbilmiş Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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