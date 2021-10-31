Çok Zıt Anlamlısı Nedir? Çok Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Cümle içerisinde çok kelimesi 3 görevde kullanılmaktadır. Çok kelimesi en çok sıfat görevinde kullanılmaktadır. Diğer görevleri ise ad ve belirteçtir. Buradan da anlaşılacağı gibi çok kelimesi pek çok kelimenin önüne gelebilmektedir. Ayrıca çok kelimesinin anlam dağarcığı da çok geniş değildir. Bu durum kelimenin anlam ilişkilerini etkilemiştir.

ÇOK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Çok kelimesinin anlam kapasitesi Türkçedeki pek çok kelimeye göre oldukça fazladır. Bu nedenle çok kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni ise çok kelimesinin ciddi anlamda geniş bir anlam ifade etmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü çok kelimesi günlük hayatta neredeyse her şey için kullanabiliyoruz. Bu bilgilere göre çok kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Belirsiz bir biçimde büyük sayıda olan, nicelik, değer, güç, derece gibi yönlerden büyük ve aşırı olan.

Sayı, süre, güçlülük, ölçü, yeğinlik vb. yönlerinden aşırılık bildirir.(belirteç)

Bir şeyin büyük bölümü.(ad)

Gereğinden çok olmak, yeterli olduktan sonra birazı artmak.

Bir kimseyi o şeye değer bulmamak, o şeyi o kimseden esirgemek.

Bir kimsenin böyle bir şey yapmış olmasını yadırgamak.

İkiden çok yanı ya da yönü olan.

Birçok konuda çalışması ve geniş bilgisi olan.

ÇOK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre çok kelimesinin ifade ettiği anlamları yukarıda açıklamıştık. Şimdi ise çok kelimesinin anlam ilişkilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle çok kelimesinin çok kullanılmasının yanı sıra bu kelimenin zıt anlamlısı da oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu yüzden bu anlam ilişkisi daha önemlidir. Çok kelimesinin zıt anlamlısı 'az' kelimesidir. Bilindiği gibi çok ve az kelimelerini birçok şeyi anlatmak için kullanmaktayız. Bu iki kelimeyi daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerini gösterebiliriz: