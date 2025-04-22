Çokça Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Çokça Mı, Çokca Mı?

Türkçede ek alan sözcüklerin bazılarında kelimenin son harfine göre ekin ilk harfinde sertleşme ya da yumuşama görülebilir. Bu da yazım yanlışlarına neden olan bir durumdur. Durumun en belirgin örneğine "çokça" kelimesinde rastlanır. Cümlelere pekiştirme anlamı katan bir zarf ya da sıfat görevi gören ve ekinin ilk harfi sertleşen çokça nasıl yazılır sorusu ile TDK'ye göre doğru yazılışı çokça mı, çokca mı sorularının yanıtları doğru yazımı öğrenmek açısından önem arz eder.

Çokça Nasıl Yazılır?

Ek alan sözcüklerde kelimenin sonunda yer alan harfe göre ekin ilk harfinde yumuşama ya da sertleşme meydana gelebilir. Türkçede sert ünsüzlerle biten bazı kelimelere ek geldiğinde ünsüz yumuşaması gerçekleşirken, yumuşak ünsüzlerle biten kelimelerde bu tür bir değişiklik görülmez. "Çok" kelimesi sert ünsüz olan "k" harfiyle bittiği için ek geldiğinde yumuşama meydana gelir ve kelime "çokça" şeklinde yazılır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Çokça Mı, Çokca Mı?

Miktar belirten bir zarf olarak kullanılan "çokça" kelimesi cümlede bir eylemin derecesini artırma görevini üstlenir. Günlük konuşma dilinde yaygın şekilde yer bulan ve yapım eki alarak türemiş bir kelime olan "çokça" sıklıkla yanlış yazılır.

Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yazım kurallarına göre "çok" kelimesine gelen ek sert ünsüz yumuşamasına uğrayarak "çokça" şeklinde yazılır. Ancak kelime "çokca" olarak yanlış yazabilmektedir. Bu yazım hatasının temel nedeni, kelimeye ek getirildiğinde ünsüz yumuşaması kuralının göz ardı edilmesidir.

Yanlış yazımlar:

Çokca (Yanlış yazım)

Çok çe (Yanlış yazım)

Çoğça (Yanlış yazım)

Cokca (Yanlış yazım)

Doğru yazım:

Çokça (Doğru yazım)

Kelimenin Doğru ve Yanlış Yazımlarına Örnek cümleler:

Doğru: Bu konuyla ilgili çokça kitap okudum.

Yanlış: Bu konuyla ilgili çokca kitap okudum.

Doğru: Çokça insan bu etkinliğe katıldı.

Yanlış: Çokca insan bu etkinliğe katıldı.

"Çok" kelimesine "-ca" yapım ekinin getirilmesiyle türetilmiş kelimenin Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarına göre doğru yazımı "çokça" şeklinde olup "çokca" yazımı hatalıdır.