Çokgenler Konu Anlatımı - Düzgün Çokgenlerin Özellikleri ve Kuralları

Çokgenler konu anlatımı, ilk olarak isimlerinin nereden geldiği ile başlar. Bir çokgen ismini kendini oluşturan kenar sayısından alır. Düzgün çokgenler ve özellikleri, kenar sayıları ve açı ölçülerine göre oluşturulur. Çokgenler örnekleri ikiden fazla kenarı olan tüm kapalı şekilleri içerir. Kısaca kapalı, doğru parçalarından oluşan ve en az üç köşesi olan tüm geometrik şekiller çokgendir. Sizler için çokgenler konusunu ayrıntılı bir şekilde inceledik. Çokgenlerin tüm özelliklerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan A1, A2, A3, ..., An noktalarını [A1, A2], [A2, A3], ... , [An, A1] şeklinde birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekle çokgen denir. Bir çokgenin temel elemanları kenarları, köşeleri ve açılarıdır. Bir şeklin çokgen olabilmesi için en az 3 noktanın birleşmesi gerekir. "n" tane noktanın birleştirilmesiyle oluşturulan çokgenler "ngen" olarak adlandırılır. Örnek verecek olursak beş noktanın birleşmesi ile oluşan çokgen beşgendir.
Çokgenlerin kenarlarını oluşturmak için yalnızca çizgi parçaları kullanılır. Çokgenler açı özelliklerine göre kendi aralarında 2'ye ayrılır. Açılarına göre çokgenleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Bir konveks çokgenin kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit ise bu çokgene düzgün çokgen denir.
((n-2) / n) . 180
360 / n
Düzgün çokgenlere şu şekilde örnek verebiliriz: