Çoklu Evren Teorisi Nedir? Çoklu Evren Teorisi Kime Ait, Kanıtlandı Mı?

Paralel Evren Teorisinin bir diğer adı Çoklu Evren Teorisidir. Çoklu evren teorisi nedir, sorusuna birbirinden farklı gözlemlenebilir evrenlerin hipotezsel toplamıdır yanıtını veririz. Çoklu evren teorisi kime ait, dediğimizde Amerikalı felsefeci ve psikolog William James tarafından 1895 yılında farklı bir bağlamda kullanıldığını öğreniriz. Çoklu evren kanıtlandı mı veya paralel evren teorisi çürütüldü mü sorularına bu teori kanıtlanamasa da bu teoriyi çürüten bir çalışma olmadığı yanıtını verebiliriz.
Evren, her şeydir. Etrafımızda var olan, gözleyebileceğimiz ve gözleyemeyeceğimiz, bugüne kadar gözleyebildiğimiz ve henüz gözleyemediğimiz her şeyi oluşturan uzayı, zamanı, maddeyi ve enerjiyi içeren, var olduğu söylenen her şeyi bünyesinde barındıran, 13.82 milyar yıl yaşında olduğu hesaplanan genel yapının ismidir.
Çoklu evren, Bir değil birçok Paralel Evren (ya da Çoklu evrenler) modelleri vardır. Tegmark bunları dört ana grupta toplar. Bu grupları şu şekilde açıklayabiliriz:
Çoklu evrenin yapısı, her evrenin doğasını ve bu evrenler arasındaki ilişkiyi içerir. Çoklu evrenler, kozmolojide, fizikte, astronomide, dinde, felsefede, kişi ötesi psikolojide, hayal ürünlerinde, özellikle bilimkurgu ve fantezide hipotez kurar. Bu bağlamlarda, çoklu evren terimi ilk kez Amerikalı felsefeci ve psikolog William James tarafından 1895 yılında farklı bir bağlamda kullanmıştır.
Paralel Evrenler tanımı ilk kez Amerikalı fizikçi Hugh Everett tarafından ortaya atılmıştır. George Mason Üniversitesinden Dr. Robin Hanson gibi bilim adamları ise paralel evrenlerin aslında sanılanın aksine birbirinden bağımsız olmadığı; birbiriyle etkileşimde olduğunu öne sürmüştür. Brain Greene ve Max Tegmark, teorik olarak farklı çoklu evrenleri ve teorik olarak çoklu evrenleri kapsayan evren çeşitlerini kategorilere ayırmıştır.
Fizikçiler çoklu evrenlerin olup olmadığı ve bilimsel araştırmalar için uygun bir konu olup olmadığı konusunda farklı düşüncelere sahipler. Çoklu evren hipotezlerinden bir tanesini destekleyenleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Aksine, eleştirenler ve çoklu evren sorusunun bilimsel olmaktan çok felsefî olduğunu, bu sorunun yanlışlanamadığı için bilimsel olmadığını ya da sözde bilimsel olduğunu düşünen bilim insanları da şu şekilde sıralayabiliriz: