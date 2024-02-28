İngilizce kelimelerden bazıları zamanla Türkçeye geçerek oldukça sık kullanılır hale gelmiştir. Bunlardan biri de eğitim alanında sıkça kullanılan "collage" kelimesidir. Fakat bu kelime hakkında bazı soru işaretleri de mevcut. Collage kelimesi liseyi mi işaret ediyor yoka üniversite için mi kullanılıyor sıklıkla gündeme gelmektedir. İngilizcenin de önemli bir parçası olan college ne demek, college lise mi üniversite mi bilmek, daha doğru bir kullanım için oldukça önemli.

College Ne Demek?

"College" kelimesi İngilizce'de sıkça kullanılan bir terimdir. "College" terimi üniversite seviyesinde eğitim veren kurumları ifade eder. Ancak, terimin kullanımı coğrafi bölgelere, ülkelere ve eğitim sistemlerine göre farklılık gösterebilir.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde "college", lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını ifade eder. Yani, üniversite seviyesindeki eğitimi kapsar. Ancak, bazı ülkelerde ve bölgelerde "college" terimi daha geniş anlamlarda kullanılabilir ve hem üniversite seviyesindeki eğitimi hem de belirli bir alanda eğitim veren kurumları ifade edebilir.

College Lise Mi Üniversite Mi?

"College" terimi, kullanıldığı coğrafi bölgeye ve bağlama göre farklı anlamlara gelebilir. Genellikle, İngilizce'de "college" üniversite seviyesinde eğitim veren kurumları ifade eder. Ancak, bazı ülkelerde ve bölgelerde "college" terimi, lise veya meslek okulu gibi eğitim kurumlarını da ifade edebilir.