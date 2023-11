Come 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Come Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede fiillerin irregular veya regular verbs olarak kategorize edildiği görülür. Bunun temel nedeni İngilizce fiillerin ikinci ve üçüncü hallerinin düzenli bir ek alıp almamasıyla ilişkilidir. Dolayısıyla come 2. ve 3. hali ile örnek cümleler sunulduğu zaman bu fiilin irregular mı regular mı olduğu anlaşılabilir. Ardından come fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur diyenlere daha detaylı açıklamalar aktarılabilir.

Come 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler Nelerdir?

Come fiili İngilizcede gelmek anlamında kullanılan bir ifadedir. Bu eylemin İngilizcede düzensiz fiiller yani irregular verbs arasında yer aldığı bilinir. Dolayısıyla come fiilinin ikinci ve üçüncü hali düzenli ekler almadan değişikliğe uğrar. Bu fiilin ikinci ve üçüncü halinin ezberlenmesi için ilk olarak cümle örneklerine göz atılabilir. Böylelikle ilgili fiilin ikinci ve üçüncü haliyle hangi cümlelerde kullanılabildiğine yönelik fikir edinilmesi mümkün olacaktır. İngilizcede yaygın olarak kullanılan come fiilinin birinci, ikinci ve üçüncü halini örneklendiren cümleler şu şekilde derlenebilir:

I always come to home early. (Her zaman erkenden eve gelirim. - birinci hali) We came back three days ago. (3 gün önce geri geldik. - ikinci hali) They had come with us to the party. (Partiye bizimle gelmişlerdi. - üçüncü hali) He will come when we go. (Biz gittiğimizde o gelecek. - birinci hali) She came to everywhere whenever you wanted. (O ne zaman istesen her yere geldi. - ikinci hali) We had just come home when the incident happened. (Olay gerçekleştiğinde biz henüz eve gelmiştik. - üçüncü hali)

Come Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede fiillerin hangi zamanda kullanıldığına bağlı olarak ek alabildiği veya ses değişmesine uğrayabildiği bilinir. Bu fiiller ek almalarına veya ses değişmesine uğramalarına göre regular/ irregular verbs olarak sınıflandırılır. Regular verbs kapsamında yer alan fiiller ikinci ve üçüncü halinde –d, -ed, -ied eklerinden birini alır. Irregular verbs olarak bilinen İngilizce fiiller ise ikinci ve üçüncü halinde düzenli ekler almayıp ses değişmesine uğrar. İngilizcede yaygın olarak kullanılan come fiilinin düzensiz yani irregular verbs kategorisine dahil olduğu söylenmelidir. Bu da come fiilinin ikinci ve üçüncü halinde düzenli bir ek almadığını gösterir. İncelenen fiilin birinci, ikinci ve üçüncü halinin doğru yazılışı ile okunuşuna yönelik bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

Come - 1. hali (Okunuşu: kam)

- 1. hali (Okunuşu: kam) Came - 2. hali (Okunuşu: keym)

- 2. hali (Okunuşu: keym) Come – 3. hali (Okunuşu: kam)

Yukarıda sıralanan bilgiler sayesinde come yani gelmek anlamındaki İngilizce fiil doğru bir şekilde yazılıp okunabilir. Bu fiilin ikinci hali genellikle geçmiş zamanda kurulan cümlelerde kullanılır. Come fiilinin 3. hali ise bu eylemin perfect formunu temsil eder. Dolayısıyla come fiilinin birinci haliyle aynı şekilde yazılıp okunan üçüncü hali past, present, future perfect gibi zamanlarda oluşturulan cümlelerde kullanılabilir.