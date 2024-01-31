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Giriş Tarihi: 31.1.2024 15:24 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:24

Cömert Bulmaca Cevabı - Bulmacada Cömert Ne Demek?

Cömert kelimesinin bugünkü anlamını çoğu kişi bilmektedir. Fakat cömert kelimesinin bulmacada eş anlamlısı sorulduğunda sözlüklerle ilgili olmak gerekebilir. Bazı kelimelerin karşılıkları gün içerisinde kullanılan Türkçede fazla yer almadığı için zor bulunabilmektedir. Cömert bulmaca cevabı için de bu durumun geçerli olduğu söylenebilir. Bulmacada cömert ne demek konusunda araştırma yapmak bireylerin dil bilgisine katkıda bulunacaktır.

Cömert Bulmaca Cevabı - Bulmacada Cömert Ne Demek?

Cömert kelimesi bulmacada en fazla karşılaşılan sorulardan bir tanesidir. Cömert kelimesinin eş anlamlıları ile geçmişte kullanılan halleri sık sık bulmaca severlerin karşısına soru olarak çıkar. Bazen bulmacalarda cömert kelimesinin farklı cevapları da istenebilir. Yani cömert bulmaca cevabı her bulmacada aynı olmayabilir. Bu nedenle bulmacada cömert ne demek konusunu araştırırken dikkatli olmak gerekebilir.

Cömert Bulmaca Cevabı

Cömert kelimesinin yanıtını bilmek, bazen bulmacadaki soruyu bilmek için yeterli olmayabilir. Bunun nedeni, cömert kelimesinin aslında birden fazla karşılığa sahip olmasıdır.

Bulmacaların en güzel yönlerinden bir tanesi de kişinin her bulmacada yeni bilgiler öğrenmesini sağlamasıdır. Cömert kelimesinin ne anlama geldiğini bilen biri, bulmaca sayesinde cömert kelimesinin eş anlamlılarını da öğrenebilir.

Bulmacada Cömert Ne Demek?

Cömert kelimesinin bugünkü karşılığı elinde bulunan parayı ya da malı esirgemeyen, kendinin olanı başkalarıyla paylaşan anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda mecaz anlamda da kullanılabilir. Fakat bulmacada sorulan cömert sorusunun yanıtı kısa ve net olmalıdır.

Ayrıca bulmacada istenen şey cömert kelimesinin eş anlamlısıdır. Bunları harf sayılarına göre kategorize etmek en sağlıklı yöntem olacaktır.

3 Harfli Yanıtlar = Akı, ahi

5 Harfli Yanıtkar = Koçak, kerim

6 Harfli Yanıtlar = Bonkör, eliselik, eliselek, munhar

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Cömert Bulmaca Cevabı - Bulmacada Cömert Ne Demek?
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