Cömert Eş Anlamlısı Nedir? Cömert Kelimesinin Eş Anlamlısı

Cömert kelimesi ile aynı anlama kelimelerden bir tanesi de eli açıktır. Cömert ve eli açık eş anlamlı olduğu için birbiri yerine kullanılabilen kelimeler arasında yer alır.

CÖMERT KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Cömert sözcüğü, günlük yaşamdan vatandaşların sıklıkla kullandığı kelimelerden bir tanesidir. Cömert sözcüğü başka kelimelerle bir araya gelerek de kullanılabilmektedir. Bu hususta cömert kelimesinin anlamını öğrenmek isteyenler bu makalemizi detaylı şekilde okuyabilirler.

Türk Dil Kurumu'na göre cömert kelimesinin sözcük anlamı bir kaç farklı şekilde ifade edilmektedir. Bu ifadeler kullanım sıklığına göre şu şekilde sıralanabilir;

para ve malını esirgemeksizin veren

eli açık

selek

semih

ahi

bonkör

verimli

Cömert kelimesinin cümlede kullanımı şu şekildedir;

Elinden gelen her şeyi yapar, cömerttir, ikram yapmayı sever.

CÖMERT EŞ ANLAMLISI

Cömert kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelimeler birden fazladır. Bu kelimeler bonkör, semih, eli açık kelimeleridir. Yani cümle içerisinde cömert kelimesinin yerine bu kelimeler kullanıldığında cümlede herhangi bir düşüklük olmaz. Farsça bir sözcük olan cömert kelimesinin Türkçemizde kullanımı oldukça yaygındır. Eli açık, elinde bulunan malı paylaşmaktan ve dağıtmaktan geri durmayan insanlar için bu sıfat kullanılmaktadır.

CÖMERT KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Cömert sözcüğü ile aynı anlama gelebilecek birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir.