Cömertlik İle İlgili Şiirler - Kısa, Uzun, Anlamlı Cömertlik ve Paylaşma Konulu Şiirler

Şiirler sadece ahenkli cümlelerden ibaret değildir. Bir takım duygu ve olguları sanatsal bir dille insanlara aktarmanın güzel yollarından biri de şiirlerdir. Özellikle paylaşmak ve cömertlikle ilgili şiirler oldukça sevilmektedir. Kısa veya uzun olması fark etmeksizin anlamlı cömertlik ve paylaşma konulu şiirler herkes tarafından okunmalıdır.

Cömertlik ile İlgili Şiirler

İnsanlar arasında güzel ve sağlam ilişkilerin var olmasına yardımcı olan olgulardan birisi de cömertliktir. Cömertlik sadece maddi unsurlar için değil manevi unsurlarda da olması gereken bir kişilik özelliğidir. Duyguları, sevgiyi ve güzellikleri paylaşmak, gereken yerde cömert olmaktan kaçınmamak insanı insan kılan önemli erdemlerdir. Bu iki olgu yani paylaşım ve cömertlik insanlar için olumlu yönde oldukça etkileyici olduğu için şiirlere konu olmuştur. Cömertliğe ve paylaşmaya dair, en başta merhum ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nun şiiri ve bazı anlamlı şiirler şunlardır;

Cömertlik Ve Paylaşma Konulu Anlamlı Şiirler

Cömert ol kazan ey insan

İnsanlar arasında olma ziyan

Aç elini yüreğini ne varsa

İnsan kazan dostluk kazan sevgi kazan

Cömert insan kolay mı olunur dünyada

Kimseler etmez yardım garibana

Cimrilik almış başını yerleşmiş her yana

Cömert ol insan ol faydalı ol insanlığa

(Aşık Veysel Şatıroğlu)

Cömertlik rüzgarı, her yana savurur sevgiyi,

Gönüllerde çiçekler açar, tazelik verir içimize.

İhtiyacı olanlara uzanan yardım eliyle,

Cömertlik, insanlığın en güzel haliyle.

(anonim)

Zengin cimriyse eğer

Kıyametin alameti

İlim, af ve cömertlik

Fertlerin fazileti,

Doğruluk ve ahlak

Bir ömrün selameti.

(Durdu Şahin)

Güzel olanı paylaş ki

Yerine daha alâsı gelsin.

El ele olmanın kuralı

Paylaşmaktır, bunu bilesin.

Alimler bile duasında demiş ki;

''Ya Rab izin ver,

Cennetine cömert kullar da girsin''.

(anonim)