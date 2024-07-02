Cömertlik İle İlgili Şiirler - Kısa, Uzun, Anlamlı Cömertlik ve Paylaşma Konulu Şiirler

Şiirler sadece ahenkli cümlelerden ibaret değildir. Bir takım duygu ve olguları sanatsal bir dille insanlara aktarmanın güzel yollarından biri de şiirlerdir. Özellikle paylaşmak ve cömertlikle ilgili şiirler oldukça sevilmektedir. Kısa veya uzun olması fark etmeksizin anlamlı cömertlik ve paylaşma konulu şiirler herkes tarafından okunmalıdır.
İnsanlar arasında güzel ve sağlam ilişkilerin var olmasına yardımcı olan olgulardan birisi de cömertliktir. Cömertlik sadece maddi unsurlar için değil manevi unsurlarda da olması gereken bir kişilik özelliğidir. Duyguları, sevgiyi ve güzellikleri paylaşmak, gereken yerde cömert olmaktan kaçınmamak insanı insan kılan önemli erdemlerdir. Bu iki olgu yani paylaşım ve cömertlik insanlar için olumlu yönde oldukça etkileyici olduğu için şiirlere konu olmuştur. Cömertliğe ve paylaşmaya dair, en başta merhum ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nun şiiri ve bazı anlamlı şiirler şunlardır;
Cömert ol kazan ey insan
İnsanlar arasında olma ziyan
Aç elini yüreğini ne varsa
İnsan kazan dostluk kazan sevgi kazan
Cömert insan kolay mı olunur dünyada
Kimseler etmez yardım garibana
Cimrilik almış başını yerleşmiş her yana
Cömert ol insan ol faydalı ol insanlığa
(Aşık Veysel Şatıroğlu)
Cömertlik rüzgarı, her yana savurur sevgiyi,
Gönüllerde çiçekler açar, tazelik verir içimize.
İhtiyacı olanlara uzanan yardım eliyle,
Cömertlik, insanlığın en güzel haliyle.
(anonim)
Zengin cimriyse eğer
Kıyametin alameti
İlim, af ve cömertlik
Fertlerin fazileti,
Doğruluk ve ahlak
Bir ömrün selameti.
(Durdu Şahin)
Güzel olanı paylaş ki
Yerine daha alâsı gelsin.
El ele olmanın kuralı
Paylaşmaktır, bunu bilesin.
Alimler bile duasında demiş ki;
''Ya Rab izin ver,
Cennetine cömert kullar da girsin''.
(anonim)