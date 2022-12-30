Cönk Nedir? Divan Edebiyatında Cönk Ne Demek, Hangi Döneme Ait ve İçinde Neler Bulunur?

Cönk nedir gibi sorular; eski ve yeni Türk edebiyatı hakkında tüm bilgileri, gelişmeleri, değişimleri ve ilerlemeleri incelemek açısından oldukça mühimdir. Cönk hangi döneme aittir sorusu ve cevabı ile birlikte Cönklerde neler bulunur konuları da bu durumdan ötürü fazlasıyla merak edilmektedir. İşte detaylar...

Cönk Nedir?

Cönk, genel bakımdan dikey şekilde aşağıdan yukarıya doğru açılmakta olan ve halk dilinde sığır yahut dana dili benzeri isimler ile de ifade edilen, içinde âşık şiirleri ile beraber, az sayıda da divan şiirinin örneklerini barındıran defterlere denmektedir. Halk aşıklarının şiirleri, cönkler sayesinde kaybolmayarak günümüze kadar gelebilmiştir. Cönklerin -bu defterlerin- üzerleri genellikle deri kaplı olmaktaydı.

Divan Edebiyatında Cönk Ne Demek?

Halk edebiyatı başlığı altında bulunan cönkler, halk nezninde ilerleyen edebiyat kavramının ve kültürünün yaygınlaşmasına aracı olup, şiirlerin saklanarak korunmasını, divanlar gibi mümkün kılmışlardır. Klasik edebiyata mecmualar kaynak oluyordu, halk edebiyatına ise cönkler kaynak oluyordu. Cönkler, dönemin toplumunun yaşam tarzları ile halk şiirinin bu günlere dek gelebilmesine yardımcı olmuş birer aracı durumundadır. Ayrıca cönkler, bir çeşit antoloji sayılmaktadırlar ve genellikle anonimdirler.

Cönk Hangi Döneme Ait ve İçinde Neler Bulunur?

Cönk Türkçe dili içerisinde 15. Yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Cönk; 15. Yüzyıl Osmanlı Dönemine ve Osmanlı'da Divan edebiyatına aittir. Ayrıca cönkler içerisinde bilmece, atasözü ve mâni benzeri, yazarı bilinmeyen eserlerin de yanı sıra, folklorun farklı alanlarından örnekler de görülmektedir. Bazı cönkler günlüğe benzemektedir. Bağlama şairlerinin eserlerinin derlendiği cönklere, defterlere ve yazmalara ''supara'' adı verilmekte idi. Cönklerin içerisinde ayrıca, ek olarak; âşıkların ya da aşıklara kulak verenlerin o sırada ya da sonrasında kaleme aldıkları edebi açıdan değeri bulunan yazıların yanı sıra, farklı türdeki hastalıklara yönelik ilaç tarifleri, tılsım, muskalar ve büyüler de yer almaktadır.