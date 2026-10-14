COP31 heyecanı liselere taşınıyor
Türkiye'nin 9-20 Kasım'da Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında lise öğrencileri için "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışması düzenlenecek. 81 ilde okul, ilçe ve il olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek yarışmayla öğrencilerin çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. Öğrencilere iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması ve sıfır atık konularında sorular yöneltilecek.
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