COP31 heyecanı liselere taşınıyor

COP31 heyecanı liselere taşınıyor
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Türkiye'nin 9-20 Kasım'da Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında lise öğrencileri için "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışması düzenlenecek. 81 ilde okul, ilçe ve il olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek yarışmayla öğrencilerin çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. Öğrencilere iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması ve sıfır atık konularında sorular yöneltilecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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