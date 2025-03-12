Çörek Otu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Çörekotu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Çörek otu" ifadesi, hem mutfaklarımızda hem de geleneksel tıpta sıkça kullanılan bir bitkiyi ifade eder. Ancak bu ifadenin yazımı konusunda zaman zaman tereddütler yaşanmaktadır. Dil kurallarına uygun şekilde yazmak, iletişimi daha anlaşılır ve doğru hale getirecektir. Ayrıca yazım kurallarına uyum sağlamak için TDK Yazım Kılavuzu'ndan doğrulama yapabilirsiniz. Çörek otu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularından önce bunlardan bahsetmek gerekmektedir.

Çörek Otu Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazım şekli "çörek otu" şeklinde ayrı olmalıdır. "Çörekotu" gibi bitişik yazımlar yanlıştır ve resmi yazım kurallarına uygun değildir.

Çörek otu (Doğru)

Çörekotu (Yanlış)

TDK'ye Göre Çörekotu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'nin belirlediği kurallara göre, birleşik kelimelerin yazımı konusunda bazı önemli noktalar bulunmaktadır. "Çörek otu" ifadesi de bu kurallara tabidir.