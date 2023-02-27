Çoruh Nehri Nerede? Çoruh Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi İllerden Geçer?

Çoruh nehri nerede olduğu çoğu insan tarafından merak edilmektedir. Çoruh nehri Bayburt'un Kırkpınar beldesi sınırlarında Pullur Deresi ile Sakızlı Deresinin birleşimiyle meydana gelen Çoruh Nehrinin akışı başlamaktadır. Bu nehir en hızlı akan nehirlerinden bir tanesidir. Özellikle Artvin'de Çoruh Nehri rafting, kano gibi akarsu sporlarını yapan yerli veya yabancı misafirleri ağırlamaktadır. Çoruh nehri Türkiye'nin neresindedir, Çoruh nehri nereye dökülür, nereden doğar sorularının yanıtları aşağıda bulunmaktadır.

Çoruh Nehri Nerede?

Çoruh nehri nerede, başlangıç noktası ülkemiz illeri arasında bulunan Bayburt ilidir. Çoruh nehri Türkiye'nin neresindedir, Çoruh nehri nereye dökülür, nereden doğar bunları bilmek gerekmektedir. Bayburt ilinin Kırkpınar beldesi sınırı içinde yer alan Pullur Deresi ve Sakızlı Deresinin birleşimi sonucunda Çoruh nehri meydana gelmektedir. Dünyada en hızlı akan nehirler arasında yer almaktadır. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde kano, rafting ve nehir kayağı gibi sporlar yapılır. Bu sebeple de burada her sene yerli veya yabancı birçok turist ağırlanır. Çoruh Nehri hangi illerden geçer ve uzunluğu kaç km bunları detaylı bir şekilde inceleyelim.

Çoruh Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi İllerden Geçer?

Çoruh nehri, Bayburt ilinin Kırkpınar beldesinde yer alan Sakızlı ve Pullur deresinin birleşmesi sonucunda doğar. Daha sora da Erzurum, Bayburt, Artvin illerinin içinden geçer. Son olarak da ülke sınırları dışında komşumuz olan Gürcistan ülkesinden Karadeniz'e dökülür. Çoruh nehrinin bazı özellikleri şu şekildedir;