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Giriş Tarihi: 27.2.2023 10:24 Son Güncelleme: 27.2.2023 10:25

Çoruh Nehri Nerede? Çoruh Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi İllerden Geçer?

Çoruh nehri nerede olduğu çoğu kişi tarafından merak edilip araştırılmaktadır. Çoruh nehri Bayburt’un Kırkpınar beldesi sınırlarında Pullur Deresi ile Sakızlı Deresinin birleşimiyle oluşan Çoruh Nehrinin akışı başlamaktadır. Bu nehir dünyanın en hızlı akan nehirlerinden bir tanesidir. Genellikle Artvin’de Çoruh Nehri rafting, kano ve nehir kayağı gibi akarsu sporlarını yapan yerli ya da yabancı sporcuları misafir etmektedir. Çoruh nehri nereye dökülür, nereden doğar çok daha fazlası aşağıda yer almaktadır.

Çoruh Nehri Nerede? Çoruh Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi İllerden Geçer?

Çoruh nehri nerede olduğu çoğu insan tarafından merak edilmektedir. Çoruh nehri Bayburt'un Kırkpınar beldesi sınırlarında Pullur Deresi ile Sakızlı Deresinin birleşimiyle meydana gelen Çoruh Nehrinin akışı başlamaktadır. Bu nehir en hızlı akan nehirlerinden bir tanesidir. Özellikle Artvin'de Çoruh Nehri rafting, kano gibi akarsu sporlarını yapan yerli veya yabancı misafirleri ağırlamaktadır. Çoruh nehri Türkiye'nin neresindedir, Çoruh nehri nereye dökülür, nereden doğar sorularının yanıtları aşağıda bulunmaktadır.

Çoruh Nehri Nerede?

Çoruh nehri nerede, başlangıç noktası ülkemiz illeri arasında bulunan Bayburt ilidir. Çoruh nehri Türkiye'nin neresindedir, Çoruh nehri nereye dökülür, nereden doğar bunları bilmek gerekmektedir. Bayburt ilinin Kırkpınar beldesi sınırı içinde yer alan Pullur Deresi ve Sakızlı Deresinin birleşimi sonucunda Çoruh nehri meydana gelmektedir. Dünyada en hızlı akan nehirler arasında yer almaktadır. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde kano, rafting ve nehir kayağı gibi sporlar yapılır. Bu sebeple de burada her sene yerli veya yabancı birçok turist ağırlanır. Çoruh Nehri hangi illerden geçer ve uzunluğu kaç km bunları detaylı bir şekilde inceleyelim.

Çoruh Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi İllerden Geçer?

Çoruh nehri, Bayburt ilinin Kırkpınar beldesinde yer alan Sakızlı ve Pullur deresinin birleşmesi sonucunda doğar. Daha sora da Erzurum, Bayburt, Artvin illerinin içinden geçer. Son olarak da ülke sınırları dışında komşumuz olan Gürcistan ülkesinden Karadeniz'e dökülür. Çoruh nehrinin bazı özellikleri şu şekildedir;

  • Çoruh nehrinin ortalama debisi yaklaşık olarak 278 m³/s'dir.
  • Çoruh nehri üstünde inşa edilen 1969 senesinde planlanmış olan Çoruh Nehri Hidroelektrik Gelişme Planı kapsamında ana kola ise, 10 adet baraj inşaat yapılması planlanmaktadır. Yan kollara ise, 5 adet baraj inşaatı yapılmaktadır.
  • Ülkemiz sınırları içerisinde doğarak ülkemiz sınırları dışında dökülen bir nehir olarak bilinmeketdir.
  • Üzerinde birçok baraj bulunmaktadır. Güllübağ barajı, Yusufeli barajı, Arkun barajı, Artvin barajı, Borçka barajı, Deriner barajı, Muratlı barajı Çoruh nehri üzerinde yer alan barajlardan birkaçıdır.

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Çoruh Nehri Nerede? Çoruh Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi İllerden Geçer?
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