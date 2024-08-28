Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Çoruh Nehri Nerede, Hangi İlçede? Çoruh Nehri ve Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 28.8.2024 10:36 Son Güncelleme: 28.8.2024 10:36

Çoruh Nehri Nerede, Hangi İlçede? Çoruh Nehri ve Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Nehirler ve vadiler, doğanın en etkileyici oluşumları arasında yer alır. Binlerce yıl süren aşındırma süreçleri ile şekillenen vadiler, yeryüzünün derinliklerinde harika manzaralar oluştururken, nehirler yaşamın kaynağı olarak her zaman insanlığın merkezinde olmuştur. Bu nehirler ve vadiler bulundukları bölgelere yerli yabancı birçok turist çekmektedir. Çoruh Nehri ve Vadisi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular hemen hemen her turistin gelmeden önce araştırması gereken sorulardandır.

Çoruh Nehri Nerede, Hangi İlçede? Çoruh Nehri ve Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Nehirler ve vadiler, insanlık tarihi boyunca medeniyetlerin kurulmasında ve gelişmesinde kritik bir rol oynamıştır. İlk yerleşim yerleri genellikle nehir kenarlarında kurulmuş, tarım faaliyetleri için su kaynakları sağlanmıştır. Mezopotamya, Nil Vadisi gibi tarihi bölgeler, nehirlerin sağladığı verimli topraklar ve su kaynakları sayesinde büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Çoruh Nehri ve Vadisi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular bilinmesi gereken şeylerin başında gelir.

Çoruh Nehri Nerede, Hangi İlçede?

Erzurum'un İspir ilçesinden geçen Çoruh Nehri Mescit Dağları'nın batı yamaçlarından kaynağını almaktadır. Önce batı doğrultusunda ilerleyen Çoruh Nehri, Bayburt'u ve İspir'i geçtikten sonra Artvin il sınırına girer. Oltu Suyu ve Yusufeli yakınlarında Barhal Deresi'yle birleşen Çoruh, kuzeybatı yönüne doğru ilerler. Çoruh Nehri'nin 260 kilometresi Erzurum'dan geçmektedir. Toplamda 376 kilometre uzunluğunda olan harika bir nehirdir.

Çoruh Nehri ve Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

  1. Erzurum'dan Başlangıç:

    • Erzurum şehri, vadinin kuzey kesiminde yer almaktadır.

    • Erzurum'dan kalkan bir araçla, Çoruh Vadisi'nin doğal güzelliklerini keşfe başlayabilirsiniz.

    • Çoruh Nehri'nin kaynağı olan Mescit Dağı, Erzurum'un kuzey kesiminde bulunmaktadır.

  2. Bayburt ve Masat Çayı:

    • Çoruh Vadisi, Bayburt'ta Kurt ve Çermeli çaylarının birleştiği Masat Çayı'nın başladığı noktadan itibaren başlar.

    • Bayburt, vadide önemli bir noktadır ve bu bölgeden vadinin güzelliklerini keşfetmeye devam edebilirsiniz.

  3. Çoruh Nehri:

    • Türkiye sınırlarının 442 kilometrelik kısmını kaplayan Çoruh Nehri, vadide önemli bir su kaynağıdır.

    • Çoruh Nehri boyunca yapılan rafting etkinlikleri ve nehri takip eden yollar, doğa severler için muazzam bir deneyim sunar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çoruh Nehri Nerede, Hangi İlçede? Çoruh Nehri ve Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA