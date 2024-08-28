Çoruh Nehri Nerede, Hangi İlçede? Çoruh Nehri ve Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Nehirler ve vadiler, insanlık tarihi boyunca medeniyetlerin kurulmasında ve gelişmesinde kritik bir rol oynamıştır. İlk yerleşim yerleri genellikle nehir kenarlarında kurulmuş, tarım faaliyetleri için su kaynakları sağlanmıştır. Mezopotamya, Nil Vadisi gibi tarihi bölgeler, nehirlerin sağladığı verimli topraklar ve su kaynakları sayesinde büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Çoruh Nehri ve Vadisi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular bilinmesi gereken şeylerin başında gelir.

Çoruh Nehri Nerede, Hangi İlçede?

Erzurum'un İspir ilçesinden geçen Çoruh Nehri Mescit Dağları'nın batı yamaçlarından kaynağını almaktadır. Önce batı doğrultusunda ilerleyen Çoruh Nehri, Bayburt'u ve İspir'i geçtikten sonra Artvin il sınırına girer. Oltu Suyu ve Yusufeli yakınlarında Barhal Deresi'yle birleşen Çoruh, kuzeybatı yönüne doğru ilerler. Çoruh Nehri'nin 260 kilometresi Erzurum'dan geçmektedir. Toplamda 376 kilometre uzunluğunda olan harika bir nehirdir.

Çoruh Nehri ve Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?