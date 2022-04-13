Çorum İlçeleri: Çorum İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Çorum'un köklü tarihi, bugüne uzanan önemli eserler bırakmıştır. Bu kadim kentte, MÖ 17. ve 13. yüzyıllarda Hititlerin ilk başkenti olan Hattuşaş vardır. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine eklediği Hattuşaş, Anadolu'nun tam merkezinde yer alır. Tarihteki ilk yazılı antlaşma, Eski Mısırlılar ve Hititler arasında yapılan Kadeş Antlaşması'dır ve Boğazköy kazılarında çıkarılmıştır. Çorum'un en mühim turistik merkezleri arasında, Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin miras bıraktığı yerler bulunur. Bunlar arasında, kale, köprü ve camiler vardır. Geniş ve serin yaylaları ile İncesu Kanyonu, kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Aynı zamanda, Alaca Höyük, Ören, Boğazkale Müzesi, Çorum Müzesi, Çorum Saat Kulesi, Çatak Tabiat Parkı, Osmancık, Başpınar, Hattuşaş Antik Kenti, Karaca, Kargı, Kybele Kabartması ve Abdullah Yaylaları da seyahat planlarına mutlaka dahil edilmelidir.
Topraklarının büyüklüğü nedeniyle Türkiye'nin 20. büyük ili olan Çorum'un, 14 ilçesi vardır. Bunlar:
Çorum'un toplam nüfusu 526.282 ve yüzölçümü 12.820,00 km2'dir. En yüksek nüfuslu ilçesi Merkez, en düşük ise Boğazkale'dir. Yüzölçümü genişliği ile birinci sırada olan ilçesi Merkez, en küçük yüzölçümlü ilçesi de Oğuzlar'dır.
|
İLÇE
|
NÜFUS
|
YÜZÖLÇÜMÜ
|
Alaca
|
30.592
|
1.334,61
|
Bayat
|
15.199
|
448,903
|
Boğazkale
|
3.628
|
251,325
|
Dodurga
|
5.413
|
218,847
|
İskilip
|
30.022
|
1.192,411
|
Kargı
|
15.334
|
1.171,134
|
Laçin
|
4.289
|
212,092
|
Mecitözü
|
14.191
|
828,783
|
Merkez
|
298.796
|
2.477,07
|
Oğuzlar
|
4.894
|
124,881
|
Ortaköy
|
6.425
|
304,951
|
Osmancık
|
43.634
|
1.249,208
|
Sungurlu
|
48.028
|
1.986,83
|
Uğurludağ
|
5.837
|
425,018
Çorum bir büyükşehir belediyesi değildir. Bundan dolayı, 'Merkez' ilçesi vardır. Bu ilçe hem konum, hem de nüfus olarak ön plana çıkar.