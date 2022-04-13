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Giriş Tarihi: 13.4.2022 11:52 Son Güncelleme: 13.4.2022 11:53

Çorum İlçeleri: Çorum İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Çorum İlçeleri: Çorum İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Çorum, Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen İç Anadolu Bölgesindedir. Konum olarak Karadeniz’e de çok yakındır. Sanayisine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Çorum, üretim yönünden bölgenin en aktif illerindendir. Tarım, küçükbaş hayvancılık, süt besiciliği, yumurta ve et tavukçuluğu, arıcılık ve yem üretimi yapılır. Çorum’da en çok üretilen tarım ürünlerinin başında, nohut, çeltik, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, kuru soğan, pirinç (Osmancık) üzüm, elma, ceviz, kiraz ve vişne gelir. Nohut’un çokça yetiştirilmesi nedeniyle Çorum, bir leblebi diyarıdır. Tüm Türkiye’de, lezzetli ve gevrek leblebileri ile bilinir. Tarım alanlarında kullanılan ilaçların yok denecek kadar az olması, üretilen bütün ürünlerin doğal olmasını sağlar.

Çorum'un köklü tarihi, bugüne uzanan önemli eserler bırakmıştır. Bu kadim kentte, MÖ 17. ve 13. yüzyıllarda Hititlerin ilk başkenti olan Hattuşaş vardır. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine eklediği Hattuşaş, Anadolu'nun tam merkezinde yer alır. Tarihteki ilk yazılı antlaşma, Eski Mısırlılar ve Hititler arasında yapılan Kadeş Antlaşması'dır ve Boğazköy kazılarında çıkarılmıştır. Çorum'un en mühim turistik merkezleri arasında, Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin miras bıraktığı yerler bulunur. Bunlar arasında, kale, köprü ve camiler vardır. Geniş ve serin yaylaları ile İncesu Kanyonu, kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Aynı zamanda, Alaca Höyük, Ören, Boğazkale Müzesi, Çorum Müzesi, Çorum Saat Kulesi, Çatak Tabiat Parkı, Osmancık, Başpınar, Hattuşaş Antik Kenti, Karaca, Kargı, Kybele Kabartması ve Abdullah Yaylaları da seyahat planlarına mutlaka dahil edilmelidir.

Çorum İlçeleri Kaçtır?

Topraklarının büyüklüğü nedeniyle Türkiye'nin 20. büyük ili olan Çorum'un, 14 ilçesi vardır. Bunlar:

  • Çorum (il merkezi)
  • Alaca
  • Bayat
  • Boğazkale
  • Dodurga
  • İskilip
  • Kargı
  • Laçin
  • Mecitözü
  • Oğuzlar
  • Ortaköy
  • Osmancık
  • Sungurlu
  • Uğurludağ

Çorum'un İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Çorum'un toplam nüfusu 526.282 ve yüzölçümü 12.820,00 km2'dir. En yüksek nüfuslu ilçesi Merkez, en düşük ise Boğazkale'dir. Yüzölçümü genişliği ile birinci sırada olan ilçesi Merkez, en küçük yüzölçümlü ilçesi de Oğuzlar'dır.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Alaca

30.592

1.334,61

Bayat

15.199

448,903

Boğazkale

3.628

251,325

Dodurga

5.413

218,847

İskilip

30.022

1.192,411

Kargı

15.334

1.171,134

Laçin

4.289

212,092

Mecitözü

14.191

828,783

Merkez

298.796

2.477,07

Oğuzlar

4.894

124,881

Ortaköy

6.425

304,951

Osmancık

43.634

1.249,208

Sungurlu

48.028

1.986,83

Uğurludağ

5.837

425,018

Çorum Merkez İlçeleri Hangileridir?

Çorum bir büyükşehir belediyesi değildir. Bundan dolayı, 'Merkez' ilçesi vardır. Bu ilçe hem konum, hem de nüfus olarak ön plana çıkar.

Çorum İlçeler Haritası

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Çorum İlçeleri: Çorum İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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