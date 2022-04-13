Çorum İlçeleri: Çorum İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Çorum'un köklü tarihi, bugüne uzanan önemli eserler bırakmıştır. Bu kadim kentte, MÖ 17. ve 13. yüzyıllarda Hititlerin ilk başkenti olan Hattuşaş vardır. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine eklediği Hattuşaş, Anadolu'nun tam merkezinde yer alır. Tarihteki ilk yazılı antlaşma, Eski Mısırlılar ve Hititler arasında yapılan Kadeş Antlaşması'dır ve Boğazköy kazılarında çıkarılmıştır. Çorum'un en mühim turistik merkezleri arasında, Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin miras bıraktığı yerler bulunur. Bunlar arasında, kale, köprü ve camiler vardır. Geniş ve serin yaylaları ile İncesu Kanyonu, kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Aynı zamanda, Alaca Höyük, Ören, Boğazkale Müzesi, Çorum Müzesi, Çorum Saat Kulesi, Çatak Tabiat Parkı, Osmancık, Başpınar, Hattuşaş Antik Kenti, Karaca, Kargı, Kybele Kabartması ve Abdullah Yaylaları da seyahat planlarına mutlaka dahil edilmelidir.

Çorum İlçeleri Kaçtır?

Topraklarının büyüklüğü nedeniyle Türkiye'nin 20. büyük ili olan Çorum'un, 14 ilçesi vardır. Bunlar:

Çorum (il merkezi)

Alaca

Bayat

Boğazkale

Dodurga

İskilip

Kargı

Laçin

Mecitözü

Oğuzlar

Ortaköy

Osmancık

Sungurlu

Uğurludağ

Çorum'un İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Çorum'un toplam nüfusu 526.282 ve yüzölçümü 12.820,00 km2'dir. En yüksek nüfuslu ilçesi Merkez, en düşük ise Boğazkale'dir. Yüzölçümü genişliği ile birinci sırada olan ilçesi Merkez, en küçük yüzölçümlü ilçesi de Oğuzlar'dır.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Alaca 30.592 1.334,61 Bayat 15.199 448,903 Boğazkale 3.628 251,325 Dodurga 5.413 218,847 İskilip 30.022 1.192,411 Kargı 15.334 1.171,134 Laçin 4.289 212,092 Mecitözü 14.191 828,783 Merkez 298.796 2.477,07 Oğuzlar 4.894 124,881 Ortaköy 6.425 304,951 Osmancık 43.634 1.249,208 Sungurlu 48.028 1.986,83 Uğurludağ 5.837 425,018

Çorum Merkez İlçeleri Hangileridir?

Çorum bir büyükşehir belediyesi değildir. Bundan dolayı, 'Merkez' ilçesi vardır. Bu ilçe hem konum, hem de nüfus olarak ön plana çıkar.

Çorum İlçeler Haritası