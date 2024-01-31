Çorum Plaka Kodu Nedir? Çorum İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'de her ilin kendine özgü bir plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları, araçların hangi il veya ilçeye kayıtlı olduğunu belirlemek için kullanılır. Çorum da Türkiye'nin önemli illerinden biridir ve kendi özel plaka koduyla tanınır. Peki, Çorum plaka kodu nedir?

Çorum Plaka Kodu Nedir?

Çorum'un plaka kodu "19"dur. Bu plaka kodu, Türkiye genelinde il ve ilçeler arasında benzersiz bir tanımlayıcı olarak kullanılır. Dolayısıyla, Çorum'dan olan bir aracın plakasında "19" rakamlarını görebilirsiniz.

Çorum, Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu'ya yakın bir bölümünde yer alan bir ildir. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla ünlüdür. Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapmış olan Hattuşaş Antik Kenti gibi önemli tarihi mekanlara ev sahipliği yapmasıyla da bilinir.

Çorum'un plaka kodu olan "19", bu güzel ilin araçlarında gururla taşınır. Türkiye'nin diğer illeriyle birlikte bu plaka kodları, ülkenin coğrafi bölünmüşlüğünü yansıtarak her bölgenin kendine özgü kimliğini ortaya koyar.

Sonuç olarak, Çorum'un plaka kodu "19" olup, bu kod Türkiye genelinde bu ilin araçlarını tanımlar. Çorum'un zengin tarihine ve kültürüne sahip bu güzel il, plaka koduyla birlikte ülkenin geniş coğrafyasında kendine has bir konuma sahiptir.