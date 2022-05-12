Cos2x Açılımı Nedir? Trigonometride Cos2x Nasıl Açılır, Neye Eşittir?

Matematiğin önemli dallarından biri olan Trigonometri, dik açılı üçgenin kenarları ve açıları arasında ilişkiyi inceler. Yunan matematikçi Hipparchus tarafından verilen bu kavram birçok matematik sorusunun yanıtını bulma noktasında etkilidir. Sin2x, cos2x, tan2x gibi çift açı formülleri, özellikleri üniversite sınavında çok sık karşımıza çıkmaktadır. Konuları pekiştirmek, daha net bir şekilde algılamak için mutlaka formüllerin bilinmesi ve sonrasında gerekli olan soru çözümlerinin yapılması gerekir.

Cos2x Açılımı

Dik üçgende, açının trigonometrik oranları, açı ve kenarların uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklama noktasında son derece önemlidir. Cos 2x veya Kosinüs 2x aynı zamanda çift açılı formül olarak da bilinmektedir. İçinde çift açı bulunmaktadır. İki sayının farkı ve toplamı trigonometrik fonksiyonlar ile alakalı ifadeler tarafından yönlendirilir.

Bilindiği gibi Sin2x=2.sinx.cosx şeklinde ifade edilir. Cos2x tamamı ile farklılık gösterir. Cos2x = cos2x - sin2x şeklinde olmaktadır. Eşitlik çok önemli bir değer sahiptir. Soruya göre 2 kare farkı uygulaması yapılabilir. Bazı sorunların cevaplanması konusunda sadeleştirmeye gereklilik duyulur.

Trigonometride Cos2x

Trigonometri yarım açı formülleri özel formüllerdir. Toplam fark formülleri gibidir. Yarım açı formüllerini anlamak için trigonometrik oranları bilmek son derece önemlidir.

Sinüs = karşı dik kenar uzunluğu : hipotenüs uzunluğu

Cosinüs = komşu dik kenar uzunluğu : hipotenüs uzunluğu

Tanjant = karşı dik kenar uzunluğu : komşu dik kenar uzunluğu

Cotanjant = komşu dik kenar uzunluğu : karşı dik kenar uzunluğu

cos2x = cos²x - sin²x

cos2x = 1 - 2sin²x

cos2x = 2cos²x – 1

Yukarıda ifade ettiğimiz cos2x trigonometrik bir ifadedir. Bu ifadeyi yarım açı formülleri kullanarak da yazabiliriz. Konu ile ilişkin öncelikle hatırlanması gereken nokta cos2x açılımıdır. Bunun öğrenilmesi son derece önemlidir.

Trigonometrik fonksiyonlar arasında en fazla kullandıklarımız arasında sinüs, kosinüs ve tanjant vardır. Bunlar ortak açılar ile ifade edilir. Cos60 derece değeri ve diğerleri trigonometrik oranlar kullanılmaktadır. Trigonometrik denklem ve hesaplamalar için kullanılır.