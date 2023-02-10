Cosec Nedir? Trigonometride Cosec Ne Demek, Formülü ve Açılımı Nedir?

Üçgen, metron ve ölçmek anlamlarını taşıyan trigonometri; sinüs ve kosinüs gibi trigonometrik fonksiyonların üzerine kurulmuştur. Günümüzde ise özellikle fizik ve mühendislik alanlarında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Peki, trigonometride cosec ne demek? Yazımızın devamında cosec nedir sorusunun yanıtın yanı sıra cosec formülü ve cosec açılımı hakkında bilgileri bulabilirsiniz. Cosec neyin tersi sorusunun yanıtı aşağıda sizinle.

Cosec Nedir?

Cosec, trigonometrik bir fonksiyondur. Formülü ise şu şekilde gösterilir:

Csc(A)= 1/sinA = c/a

Cosec sayesinde; üçgen üzerindeki kenar açıların hesaplaması kolaylıkla yapılabilir. Gerçek yaşamda özellikle arazi ölçümlerinde ve yıldızların uzaklığının hesaplanmasında kullanılır. Geometrinin dışında matematik alanında da sıklıkla cosec fonksiyonundan yararlanılır.

Trigonometride Cosec Ne Anlama Gelir?

Cosec fonksiyonu, trigonometride sinüs fonksiyonunun tam tersi anlamına gelmektedir. Örneğin bir dik üçgen söz konusu olduğunda, hipotenüsün karşı dik kenarına cosec adı verilir. Cosec açısını bulmak için yararlanılması gereken şey, trigonometrik cetvel olarak bilinir. Eğer bilimsel bir hesap makinesine sahipseniz, kolay bir biçimde cosec fonksiyonuna ulaşabilirsiniz.