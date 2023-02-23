Bilim insanları tarafından uzun seneler yapılan, deney ve gözlem çalışmaları sonucu ispatlanmış ve tüm evren için geçerli olan sonuçlar fizik kanunu olarak tanımlanmaktadır. Coulomb kuvveti de bu fizik kanunlarından biridir. Bu yazımızda sizler için coulomb kuvveti nedir, coulomb kuvveti nasıl hesaplanır, formülü nedir gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Coulomb Kuvveti Nedir?

Coulomb kuvveti, coulomb kanunu olarak da adlandırılmaktadır. Bu kanun, 1785 senesinde Fransız fizikçi Charles Augustin de Coulomb tarafından keşfedilmiştir. Coulomb ismi de bu kanunu yürürlüğe koyan kişi tarafından koyulmuştur. Ters kare yasası olarak da bilinen coulomb kuvveti, elektrik yüklü tanecikler arasındaki matematiksel etkileşim olarak tanımlanmaktadır. İki farklı cisim arasındaki etkileşimi sağlayan en güçlü kuvvet, Coulomb kuvveti olarak bilinmektedir.

İki farklı elektriksel cismin birbirlerini itmeleri ve çekmeleri bu kuvvet birimi ile sağlanmaktadır. Coulomb yasası, farklı cisimlerin elektriksel yüklerinin birbirlerine olan etkisini belirlemek için kullanılmaktadır. Eğer bu cisimlerin biri pozitif elektrik yüklü diğeri negatif elektrik yüklüyse, aralarında çekim kuvveti oluşmaktadır. Her iki cisimde pozitif ya da negatif yüklü olduğu takdirde aralarında itme kuvveti söz konusudur.

Coulomb Kuvveti Nasıl Hesaplanır?

Elektrik yüklü iki farklı cismin aralarındaki kuvveti hesaplamak için coulomb yasası kullanılmaktadır. Coulomb kuvvetinin en önemli özellikleri arasında itme ve çekme özellikleri bulunmaktadır. Bu kuvvet, terazi hesaplarını ölçmede de tercih edilmektedir. Coulomb kanunun birimi Nm2C2 olarak gösterilmektedir. Bu birimde yer alan N simgesi Newton, M simgesi metre ve C simgesi ise Coulomb olarak tanımlanmaktadır. Coulomb kuvveti formülü ise şu şekildedir:

F= ke |q1q2| / r2

F= 1/4 πϵ0|q1q2| / r2

Bu formülde yer alan F simgesi, Newton olarak elektriksel itme veya çekme kuvvetidir. K simgesi, coulomb sabiti olarak tanımlanmaktadır. Formül içerinde yer alan q simgesi, C (Coulomb) cinsinden ölçülen elektrik yüklerinin değerini temsil etmektedir. R simgesi ise yükleri ayıran ve M (metre) cinsinden ölçülen mesafe olarak ifade edilmektedir.

Coulomb Ne ile Ölçülür?

Coulomb kuvvetinde elektrik yükünün miktarı bir elektrikölçer cihazıyla ölçülmektedir. Elektrikölçer, birbirinden farklı nicelikleri ölçmek için kullanılan alet ve araçlar olarak tanımlanmaktadır. Coulomb kuvveti, kulonmetre adı verilen cihazlarla ölçülmektedir. Elektrotlarda açığa çıkan madde miktarı baz alınarak, devreden geçen elektrik akımı miktarının ölçülmesinde kullanılan cihazlar, "kulonmetre" olarak adlandırılmaktadır.

1 Coulomb Neye Eşittir?

1 coulomb 4x1018 elektrik yükü birimine eşittir.