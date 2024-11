Cover Letter Örneği - İngilizce Cover Letter (Önyazı) Nasıl Yazılır, Örnekleri Neler?

Bir eserin başında yer alan, okuyucuya eserin içeriği, amacı ve yazarın niyetleri hakkında bilgi vermeyi amaçlayan yazıya, ön yazı adı verilir. Ön yazı, okuyucuya yazının ana teması ve konusu hakkında bilgi vermek için yazılır. Bu bölümde, yazarın amaçlarından ve isteklerinden bahsedilir. Cover letter örneği nedir, İngilizce cover letter (ön yazı) nasıl yazılır ve örnekleri neler, özellikle bir eser kaleme alacaklar için önemlidir.

Cover Letter Nedir?

Ön yazı, bir başvuru veya belgeye ek olarak yazılan, başvurunun amacını ve içeriğini özetleyen bir yazıdır. Vize başvurularında, özgeçmişlerde veya edebi eserlerin başında yer alabilir. Bu yazı, başvurunun neden yapıldığını, başvuran kişinin kendisi hakkında kısa bir bilgi verdiğini belirtir. Ayrıca, başvurunun içeriği hakkında özet bilgi sunduğu bir metindir.

İş başvurularında ön yazı, adayın neden o pozisyona uygun olduğunu ve işverene neler katabileceğini anlatır. Edebi eserlerde ise yazarın eseri yazma amacını ve eserin genel temasını açıklar. Bu şekilde, okuyucuya veya başvuruyu değerlendirecek olan kişiye, başvurunun veya eserin arka planı hakkında bilgi verilir ve ilgilerini çekmek amaçlanır.

İngilizce Cover Letter Nasıl Yazılır?

İngilizce yazılacak bir cover letter (ön yazı), başvurulan pozisyon veya program için neden uygun olunduğunu ve neler sunulabileceğini anlatan bir yazıdır. Çoğunlukla üç ana bölümden oluşur. Bunlar, giriş, ana bölüm ve sonuçtur. Giriş bölümünde, başvurulan pozisyon veya program ve bu başvurunun kaynağı belirtilir. Ana bölümde, adayın yetenekleri, deneyimleri ve bu pozisyon için neden uygun olduğu detaylandırılır. Sonuç bölümünde ise, başvurunun değerlendirilmesi talep edilir ve iletişim bilgileri sunulur. Bu yazı, işverenin veya değerlendiricinin dikkatini çekmek ve adayın kendini tanıtması için önemli bir fırsattır.

Cover Letter Örnekleri

İngilizce ve Türkçe olmak üzere cover letter örnekleri şu şekildedir:

TÜRKÇE

[Adınız]

[Adresiniz]

[Şehir, İl, Posta Kodu]

[E-posta Adresiniz]

[Telefon Numaranız]

[Tarih]

[İşverenin Adı]

[Şirketin Adı]

[Şirketin Adresi]

[Şehir, İl, Posta Kodu]

Sayın [İşverenin Adı],

[İş İlanının Bulunduğu Yer] üzerinde ilan edilen [İş Unvanı] pozisyonuna olan ilgimi ifade etmek için yazıyorum. [Sektörünüz veya alanınız] alanındaki geçmişimle, ekibinize etkili bir şekilde katkıda bulunabileceğimden eminim.

Önceki işimde, [Önceki Şirket]'te, başarılı bir şekilde [önemli bir başarı veya sorumluluk] gerçekleştirdim. [Belirli bir beceri veya alan] konusundaki deneyimim, bu pozisyonda başarılı olmam için gerekli becerileri kazanmamı sağladı. [Şirketin Adı]'na özellikle [şirketle ilgili belirli bir neden] nedeniyle çekiliyorum.

Benzersiz becerilerimi [Şirketin Adı]'na getirme ve şirketin devam eden başarısına katkıda bulunma fırsatı beni heyecanlandırıyor. Başvurumu değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Bu heyecan verici fırsatı sizinle görüşme olasılığını dört gözle bekliyorum.

Saygılarımla,

[Adınız]

İNGİLİZCE

[Your Name]

[Your Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

[Phone Number]

[Date]

[Employer's Name]

[Company's Name]

[Company's Address]

[City, State, ZIP Code]

Dear [Employer's Name],

I am writing to express my interest in the [Job Title] position at [Company's Name] as advertised on [where you found the job posting]. With my background in [your field or industry], I am confident that I can contribute effectively to your team.

In my previous role at [Previous Company], I successfully [mention a key achievement or responsibility]. My experience in [specific skill or area] has equipped me with the skills necessary to excel in this position. I am particularly drawn to [Company's Name] because of [specific reason related to the company].

I am excited about the opportunity to bring my unique skills to [Company's Name] and contribute to its continued success. Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of discussing this exciting opportunity with you.

Sincerely,

[Your Name]