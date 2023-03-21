Cr Hangi Element? Periyodik Tabloda Cr Neyin Sembolü?

Kimyasal elementlerin sembolleri elementlerin İngilizce ya da Latince isimlerinden geliyor. Elementlerin simgelerini bilmek periyodik tabloyu anlayabilmek için oldukça önemli. Rus kimyager Dmitri Mendeleyev tarafından icat edilen Periyodik tabloda Cr hangi element? sorusunun cevabını ve Cr elementiyle ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

CR SİMGESİ HANGİ ELEMENTİN SEMBOLÜDÜR?

Periyodik tabloda geçiş metalleri grubunda yer alan ve Cr simgesiyle gösterilen elementin ismi Krom'dur. Yer kabuğunda en sık rastlanan 21. element olan Krom elementi Cr simgesiyle gösteriyor.

KROM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Periyodik cetvelin en renkli elementi sayılabilecek Krom elementi adını Yunanca renk anlamına gelen kroma sözcüğünden alıyor. İngilizce adı Chromium olan Krom elementinin atom numarası 24'tür.

1766 yılında Sibirya'da keşfedilen kırmızı bir mineral üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 1798 yılında Fransız kimyager Nicholas Louis Vauquelin tarafından ayrıştırılan Krom elementi bileşiklerinin çok renkli olmasıyla dikkat çekti.

Krom elementi oldukça sert bir metaldir ve doğada katı halde bulunur.

Krom elementinin rengi gümüş gridir ve parlak, kırılgan bir yapısı vardır.

Tüm krom bileşikleri farklı renkli yapılarıyla dikkat çeker. Krom bileşikleri kullanım alanlarına göre parlak yeşil, sarı, kırmızı ve turuncu renk verici görevi görürler.

Kararmaz ve paslanmaz yapısıyla oldukça güçlü olan krom zırhlı araç yapımında kullanılmasıyla öne çıkar.

Krom elementi en çok Nikel ile birlikte paslanmaz çelik üretiminde ve paslanmaz çelikten oluşan eşyaların yapımında kullanılır. Otomobil jantlarında, mutfak eşyalarında, (çatal, bıçak, kaşık, tava, tencere) banyo aletlerinde, uçak ve gemi sanayiinde krom kullanıldığı biliniyor.

Uzay endüstrisinde de kullanılan kromun dünyadaki en büyük tüketicisi ABD'dir.

Türkiye'de de birden çok bölgede krom yatakları olduğu bilinir. Öyle ki Anadolu topraklarında kromunun çıkarılmaya başlaması 1848 yılına kadar uzanır.

En düşük kaynama noktasına sahip olan metal olma özelliği taşıyan krom elementi oda sıcaklığında katı halde bulunsa da 1907°C'de (3465 °F) erir, 2671°C'de (4840°F) ise kaynar.

Krom elementi doğada kromit cevheri olarak çıkarılır.

İnsanlar için temel besin kaynakları arasında yer alan kromun eksikliği de kroma fazla maruz kalmak da çeşitli sonuçlar doğurmaktadır.

Örneği altı değerlikli krom formunun zararlı olduğu bilinmektedir. Çelik ve tekstil sanayiinde çalışanların maruz kalacağı fazla krom ülsere ya da ajerjik deri hastalıklarına neden olabilir.

İnsan vücudunda glikozun kullanılmasında görev alan kromun yeterli miktarda alınması faydalıdır. Krom eksikliği durumunda kalp hastalıkları, diyabet, dişlerde aşınma ve renk değişiklikleri ya da metabolik bozulmalar yaşanabilir.

Buğday ruşeymi, yer fıstığı, yumurta sarısı, peynir, üzüm suyu, maya, istiridye ve böbrek krom zengini besinlerdir. Yeterli miktarda krom alınması kan şekeri için fayda sağlarken yoğun miktarda kroma maruz kalınması zehirlenmelere neden olur.

Kromun hayvanlar üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Kroma maruz kalan hayvanlarda bağışıklığın zayıfladığı, solunum problemlerinin baş gösterdiği, kısırlık ve tümör gibi problemlerin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

CR PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Periyodik tabloda metaller arasında yer alan Krom elementinin cetvel üzerindeki tam konumu 4. periyot, 6. grup ve d bloktur.