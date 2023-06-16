Cs2 Polar Mı, Apolar Mı? Karbon Disülfür Polar Mı, Apolar Mı, Hangi Grupta?

Cs2 polar mı öğrenmek için ilk olarak, atom türlerinin ve molekülleri arasındaki etkileşimin belirlenmesi gerekir. Karbon disülfür polar mı apolar mı diye merak edenler, bunun apolar bir molekül olduğunu ve farklı türdeki atomlara sahip olduğunu bilmelidir. Cs2 polar mı apolar mı ve özellikleri neler diye araştıranlar için öğrenilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Cs2 apolar mı? İşte karbon disülfür hakkında merak edilen detaylar…

Cs2 Polar mı?

Karbon sülfür olarak da ifade edilen karbon disülfür, CS 2 formülü ile gösterilen şeffaf ve uçucu nörotoksik sıvı bir maddedir. Söz konusu bileşikten, çoğunlukla organik kimyada yararlanılır. Ek olarak, endüstriyel alanda da kullanılır. Apolar olan bu bileşiğin tüm atomları, aynı cins ametallerdir ve atomları arasında apolar kovalent bağ oluşur. Kimyasal çözücü olan saf karbon disülfürün, tıpkı etere benzeyen bir kokusu vardır. Ancak bazıları, farklı kokulara sahip çeşitli safsızlar ile karıştırılır. Kendiliğinden ortaya çıkan karbon disülfür, volkanik patlamalar sonucu ve bataklıklar tarafından doğaya salınırlar. Bu madde, karbon ve kükürtün yüksek sıcaklıkta bir araya getirilmesi ile elde edilir.

Dünyada karbon disülfür kullanımı ortalama olarak bir milyon tondur ve Çin % 49 ile birinci sıradadır. Onu, hemen ardından %13 ile Hindistan takip eder. Her iki ülke de bu maddeyi çoğunlukla suni ipek lifi üretimi için kullanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri de en çok karbon disülfür kullanan ülkeler arasında yer alır.

Karbon Disülfürün Özellikleri Neler?

Renksiz veya sarımsı (saflığa göre değişken), suda zor çözünen, refraktif, yanıcı, nörotoksik, etere benzer bir kokuya sahip (saf olanı), kükürt ve kömürün ısıtılması sonucu ortaya çıkan inorganik bir bileşiktir. Selenyum, fosfor, brom, kükürt, iyot, reçine, asfalt ve kauçuk için yararlanılan kimyasal bir çözücüdür. Aynı zamanda tarım alanında toprağın temizlenmesi ve zararlı hayvanların öldürülmesi için zehir olarak kullanılır.

Karbon disülfürün genel özellikleri şu şekilde sıralanır:

Formül: CS 2

Molar kütle: 76,139 g/mol

Yoğunluk: 1,26 g/cm³

Kaynama noktası: 46,3 °C

Donma noktası: -108,6 °C

Erime noktası: -110,8 °C