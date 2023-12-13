ÇÜ 1.5 Adana-AITO, Türkiye’nin gururu oldu

ÇÜ 1,5 Adana AITO Sualtı Robot Takımı aynı zamanda yarışmadaki görevleri yüksek skorlarla tamamlayarak rekor kırdı. SAF2023 yarışması, teknoloji alanında dünya çapında yetenekleri bir araya getirerek katılımcılara benzersiz bir deneyim sunarken, ÇÜ 1.5 Adana - AITO Sualtı Robot Takımı bu platformda Türkiye'nin adını zirveye taşıdı. Yarışmadaki takım yeleri Emirhan Kalaağası, Oğuzhan Turhan, İsmail Aksu, Ömer Faruk Özgüven, Sudenur Şahin, Ayşe Pelin Seçim'den oluştu.

ŞAMPİYONLUK PASTASI KESİLDİ

Elde ettikleri büyük başarının ardından şampiyon takımını makamında kabul eden ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, öğrenciler ve danışmanları Prof. Dr. Hüseyin Akıllı'yı tebrik etti. Çalışmalarıyla ilgili öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Tuncel, Çukurova Üniversitesi adını ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden öğrenci ve akademisyenlerin bilim ve teknoloji çalışmalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Tuncel, takımla birlikte şampiyonluk pastası keserek onların mutluluğuna ortak oldu.