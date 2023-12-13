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Giriş Tarihi: 13.12.2023 12:01 Son Güncelleme: 13.12.2023 13:10

ÇÜ 1.5 Adana-AITO, Türkiye’nin gururu oldu

Çukurova Üniversitesi(ÇÜ) 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımı, 4-8 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen SAF2023 yarışmasında şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ve Steam Azerbaycan komitesi ev sahipliğinde Bakü Expo Merkezi'nde gerçekleşen teknoloji festivalinde, toplamda 15 farklı kategoride 11 ülkeden gelen yarışmacılar arasında Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana – AITO Sualtı Robot Takımı, Deep Dive Kategorisi'nde finale kalarak Türkiye'yi gururla temsil etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ 1.5 Adana-AITO, Türkiye’nin gururu oldu

ÇÜ 1,5 Adana AITO Sualtı Robot Takımı aynı zamanda yarışmadaki görevleri yüksek skorlarla tamamlayarak rekor kırdı. SAF2023 yarışması, teknoloji alanında dünya çapında yetenekleri bir araya getirerek katılımcılara benzersiz bir deneyim sunarken, ÇÜ 1.5 Adana - AITO Sualtı Robot Takımı bu platformda Türkiye'nin adını zirveye taşıdı. Yarışmadaki takım yeleri Emirhan Kalaağası, Oğuzhan Turhan, İsmail Aksu, Ömer Faruk Özgüven, Sudenur Şahin, Ayşe Pelin Seçim'den oluştu.

ŞAMPİYONLUK PASTASI KESİLDİ

Elde ettikleri büyük başarının ardından şampiyon takımını makamında kabul eden ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, öğrenciler ve danışmanları Prof. Dr. Hüseyin Akıllı'yı tebrik etti. Çalışmalarıyla ilgili öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Tuncel, Çukurova Üniversitesi adını ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden öğrenci ve akademisyenlerin bilim ve teknoloji çalışmalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Tuncel, takımla birlikte şampiyonluk pastası keserek onların mutluluğuna ortak oldu.

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ÇÜ 1.5 Adana-AITO, Türkiye’nin gururu oldu
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