ÇÜ “Çukurova Araştırma ve İş birliği Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı

Çukurova Teknokent'te düzenlenen çalıştayın açılış programına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duran, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, bölge üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda çeşitli kurumlardan araştırmacı katıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana için yeşil dönüşümün önemine vurgu yaptı. Vali Köşger, bu alanda çıkan yenilikçi uygulamaların önemine ve üniversite sanayi iş birliği içerisinde geliştirilecek çözümlerin sağlayacağı değeri katılımcılarla paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel de, Çukurova Bölgesi'ndeki araştırma ekosisteminin etkinliğini artırmayı, kurumları ve araştırma altyapıları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çukurova'nın, zengin doğal kaynakları, güçlü sanayi ve tarım yapısıyla sadece Türkiye'nin değil, dünya genelinin dikkatini çeken bir bölge olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tuncel, "Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi bir araya getirerek sinerji yaratmamız gerektiğine yürekten inanıyorum" dedi.

Çalıştayın önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise, Adana sanayisinin yapısı hakkında katılımcılara bilgi verdi ve Yeşil Mutabakat kapsamında emisyon azaltıcı çevreye duyarlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de, Üniversite-Sanayi iş birliği ve teknoloji transfer ofisi mekanizmalarının sanayici ve bölge açısından önemine değindi. Açılış konuşmalarının devamında Araştırma ve Geliştirme Stratejileri (ARGES) Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Karadağ ise ARGES süreçleri çerçevesinde Çukurova Üniversitesi araştırma ekosisteminden, ARGES öncesi ve sonrası kurgusuyla veri yönetimi ve analitiği yaklaşımından, ARGES birimlerinin faaliyetlerinden ve teknokentte yürütülen ve başvurusu yapılan projelerden bahsetti.

Açılış konuşmalarının ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından "Yeşil ve Mavi Dönüşüm Odağında Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı sunum gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mandal sunumunda, küresel iklim krizi ve beraberinde ortaya çıkan zorluklar ile mücadelede çözüm odaklı bilimsel yaklaşımlar geliştirmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

