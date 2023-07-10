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Giriş Tarihi: 10.7.2023 13:40 Son Güncelleme: 10.7.2023 14:01

ÇÜ, geleceğin hekimlerini afetlere hazırlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan ve aralarında Adana’nın da bulunduğu 11 şehirde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açan deprem felaketi sonrasında Çukurova Üniversitesi personeline yönelik verilen afete karşı bilinçlendirme eğitimlerinin ardından, Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine de “Afetlerde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri” adlı özel çalışma modülü eğitimi düzenlendi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ, geleceğin hekimlerini afetlere hazırlıyor

Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde uzman kurum ve kuruluşların temsilcileri 5. sınıf tıp öğrencilerine farklı konularda teorik ve pratik eğitim verdi. Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferdi Tanır, afetlerin insanları ve yaşadıkları çevreyi olumsuz yönde etkileyen önemli toplumsal olaylar olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin, Dünya'da afetler açısından yüksek riskli ülkelerden biri olduğunu bildiren Prof. Dr. Tanır, şunları kaydetti: "Bu yüzden her vatandaş gibi hekimlerimizin de afetlere karşı hazırlıklı olması ve bu süreçlerde verilecek sağlık hizmetlerini iyi bilmeleri gerekiyor. Bu gerekçeden hareketle, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı olarak Tıp Fakültemiz 5. sınıf öğrencilerine yönelik "Afetlerde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri" adlı "Özel Çalışma Modülü" eğitimi verdik. Bu özgün eğitimde, çok sektörlü yaklaşımla Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinin yanı sıra Acil ve İlk Yardım Anabilim Dalı, Mühendislik Fakültelerinin öğretim üyeleri ile AFAD Adana İl Birlik Müdürlüğü'nün eğiticileri tarafından, teorik ve uygulamalı geniş içerikli bir program ile geleceğin hekimlerini afetlerde sunacakları sağlık hizmetlerine hazırladı."

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ÇÜ, geleceğin hekimlerini afetlere hazırlıyor
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